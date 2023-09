Mostra del cinema di Venezia, siamo sul red carpet e vi parliamo dei tre film più belli e i tre da evitare di questa edizione 2023 del festival del cinema. Promossi: Io Capitano di Matteo Garrone, dove l'odissea dei migranti diventa una fiaba. Emozione pura. Maestro di Bradley Cooper che racconta cosa significa davvero essere un artista e cosa significa amare qualcuno. Tra gli altri promossi c'è Poor Things con Emma Stone che è straordinaria e fa un racconto femminista di cui avevamo davvero bisogno.

Bocciati: Ferrari con Adam Driver che veste i panni di Enzo Ferrari ma non ci convince più di tanto e forse Favino aveva anche ragione, c'è Priscilla di Sofia Coppola che racconta la moglie di Elvis Presley ma anche anche qui il ritratto appare un po' sbiadito e infine Dogman di Luc Besson, un film che non riesce a convincere il pubblico, una sorta di brutta copia di Joker che non emoziona.

