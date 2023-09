Polemica su Ferrari, il cinema italiano si schiera con Favino: "Ha ragione"

A un giorno dalla polemica lanciata da Pierfrancesco Favino alla Mostra del Cinema di Venezia su quanto far interpretare ad attori americani personaggi storici italiani sia un atto di "appropriazione culturale" - con un riferimento preciso al nuovo film di Michael Mann, Ferrari, dove a vestire i panni del fondatore del Cavallino è la star americana Adam Driver - gli esponenti del cinema italiano hanno deciso di dire la propria e schierarsi con Favino in questa lotta alla difesa del cinema italiano e della propria storia.

Così, in risposta alle accuse di Favino agli americani, diversi registi tra i più acclamati del nostro Paese si sono schierati dalla parte dell'attore italiano, protagonista della Mostra del Cinema di Venezia con due film in concorso, Comandante di Edoardo De Angelis, che ha aperto il Festival e Adagio di Stefano Sollima, da Pupi Avati a Gabriele Salvatores. Avati, infatti, ha dato "pienamente ragione" a Favino affermando che anche secondo lui "vedere un modenese (Enzo Ferrari) che viene dal Nebraska fa un po' ridere".

Allo stesso modo, Gabriele Salvatores ha voluto sottolineare quanto sia importante "riflettere su questa questione molto complessa".

Tra gli altri personaggi che hanno voluto dire la propria su questa polemica c'è anche Edwige Fenech, l'attrice francese naturalizzata italiana ha infatti ricordato come "gli americano hanno avuto molto più spazio nei film italiani che non il contrario" e dicendo questo ha fatto riferimento al film House of Gucci che secondo lei non è stato assolutamente fatto nel modo giusto: "Per carità, gli attori sono grandi attori ma non sono italiani e su quel film bisogna stendere un velo pietoso, non è certo quello il modo giusto di dipingere una famiglia".