La rivoluzione femminista di Poor Things è il vero gioiellino di Venezia 80

Poor Things

C'è un momento alla fine della visione di ogni film in cui le luci sono ancora spente, i titoli di coda scorrono inesorabili sullo schermo e la realtà è ancora fuori dalla sala cinematografica. In quell'attimo, quando tutti sono ancora in silenzio, fermi e con una luce negli occhi che il buio della sala è costretta a nascondere per non spezzare l'incanto, si nasconde la magia del cinema. E non accade sempre, ma di tanto in tanto, questo momento arriva e quando avviene la settima arte riesce a fare ciò per cui è nata: emozionare. Oggi alla Mostra del Cinema di Venezia si è verificato uno di questi momenti alla fine della visione di Poor Things, il nuovo film di Yorgos Lanthimos, una pellicola che sovverte le convenzioni, se ne frega delle regole e del perbenismo e regala al pubblico, soprattutto quello femminile, enormi spunti riflessivi oltre che un'esperienza decisamente indimenticabile. Con una straordinaria Emma Stone e un bravissimo Mark Ruffalo, Poor Things è il vero gioiellino di Venezia 80, è quel misto tra genio e follia che porta sullo schermo una storia irriverente ed affascinante, originale e di grande ispirazione che fa uscire dalla sala con la voglia di viverla la vita e di farlo secondo le proprie regole e non quelle che la società impone, soprattutto alle donne.

Con Poor Things, Lanthinos riesce a far riflettere sulle contraddizioni della contemporaneità, sul ruolo della donna sempre più relegata a diventare ciò che ci si aspetta da lei. Poor Things fa riflettere sul sesso, mostrando quanto possa essere appagante e liberatorio se vissuto senza paure e pregiudizi, spinge a una riflessione profonda sulla scienza e poi ancora sulla religione, sul potere, sul denaro, sul divario tra ricchi e poveri, sul suicidio, sull'infelicità, sul matrimonio. E fa tutto questo facendo ridere, intrattenendo e portando a Venezia una piccola rivoluzione femminile e femminista che lascia davvero il segno.

Così Emma Stone, che nel film interpreta una donna, Bella Baxter, che torna in vita grazie a un esperimento scientifico con un corpo da adulta e una mente da bambina, diventa un'affascinante metafora della rinascita, della liberazione e della bellezza del vivere la vita con la purezza di uno spirito bambino. Una donna che le esperienze di vita le affronta col cuore e non solo con la mente vivendo secondo le proprie regole e non quelle che la scoietà le impone. E vedere tutto ciò, su un palcoscenico importante come quello di Venezia, non è solo liberatorio ma una vera meraviglia.

Yorgos Lanthimos dà una bellissima lezione di vita agli spettatori del suo film, li fa uscire dai propri schemi mentali e mostra quanto basti poco per cambiare la propria vita e farla diventare autentica, reale, magica. Ciò che conta per vivere bene, dopotutto, è essere se stessi dall'inizio alla fine, seguire la propria natura e vivere senza farsi condizionare da ciò che il mondo si aspetta da noi. E se solo riuscissimo a viverla con più coraggio questa vita, prendendo esempio dall'intraprendenza, dalla follia, dalla sfrontatezza di questo personaggio creato da Lanthimos e interpretato magistralmente da Emma Stone, sarebbe tutto più autentico, reale, emozionante e forse solo allora riusciremmo a liberarci dei nostri blocchi interiori, dei nostri limiti mentali, delle insicurezze e di quelle convenzioni sociali che ci schiacciano in una routine dove non siamo mai davvero noi stessi.

E se dovessimo riuscirci, come ce l'ha fatta Bella Baxton in Poor Things, la nostra vita diventerebbe un vero spettacolo.

Voto: 8