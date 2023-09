Hollywoodgate ha già messo una firma su Venezia 80

Hollywoodgate

C’è un film che dovreste recuperare di certo da Venezia 80. Si chiama Hollywoodgate, è girato da un ragazzo egiziano Ibrahim Nash’at, che ha preso armi e bagagli ed è andato a Kabul, un anno dopo la fuga degli Stati Uniti e della Nato, per immortalare i talebani vittoriosi, il ritorno del loro regime. 92 minuti di verità scomoda, disturbante, al fianco del male, del fanatismo che fa l’upgrade, della crudeltà della guerra che si fa sistema. Un film incredibile per lucidità, per difficoltà e per coraggio, un testamento politico a dir poco illuminante.

Camminando al fianco del Diavolo

Abbiamo tutti negli occhi le immagini della ritirata definitiva delle truppe statunitensi e nato dall’Afghanistan, per volontà di Donald Trump e poi di Joe Biden. Un atto finale per porre termine ad un conflitto durato vent'anni, di base una sconfitta sanguinolenta, clamorosa ma non inaspettata per gli USA. Molti avevano salutato quell'evento con calore, come alla fine di un utile massacro, definito l'ex inquilino della Casa Bianca come un pacificatore, il nuovo come un moderatore. Di fatto però quella fuga, simile a quella compiuta nel Vietnam per volontà di Richard Nixon, ha consegnato di nuovo il paese ai talebani, a quella milizia integralista religiosa che, spuntata come un fungo proprio grazie agli americani durante la guerra contro i russi, nel corso dei decenni si è rivelata una delle più crudeli, fanatiche e famigerate forme di integralismo militante sulla faccia del pianeta. Su cosa è successo in quest'anno, sul terrificante errore di aver lasciato qualcosa come 7 miliardi di equipaggiamento bellico alle proprie spalle in mano loro, sulle conseguenze geopolitiche oltre che locali, ci illumina Hollywoodgate, uno straordinario e coraggiosissimo documentario, creato dal lavoro di Ibrahim Nash’at, alla sua prima da regista, e che prima. Rischi altissimi per lui, ha trovato un accordo con il governo afghano, poteva riprendere solo e soltanto ciò che loro volevano, di base seguito del neoministro dell'Aeronautica, uno dei signori della guerra più influenti nella Kabul dove ancora si vedono cartelli scritte in inglese, freezer pieni di bibite e uffici in cui rimane ciò che era del disegno strategico voluto da George W Bush. Anche per questo, Hollywoodgate è un documentario non solo importante, ma addirittura necessario.

Il volto patetico e vanaglorioso del nuovo regime

Ibrahim Nash’at per tutto un anno ha corso costantemente il pericolo di essere imprigionato, giustiziato, dietro i sorrisi beoti, gli occhi spenti, si celano belve, il prodotto di una pluridecennale situazione bellica che è cresciuto intere generazioni incapaci di leggere o scrivere, ma che sanno smontare e rimontare un kalashnikov in meno di un minuto. Il nuovo ministro è il classico prodotto della cultura dei talebani, anzi si potrebbe dire del totalitarismo, perché questo sono. È furbo ma poco intelligente, sanguinario, ama il potere e farne sfoggio, ha un culto per la propria personalità, un narcisismo galoppante, plateale e rozzo. Di fatto sembra uscito da certi cinegiornali dell'istituto luce, sulla vanagloria dei gerarchi fascisti, pare certi gerarchi nazisti resuscitati, la mediocrità della società che cerca riscatto tramite la violenza. Al netto degli entusiasmi hollywoodiani della narrativa occidentale, è un pugno nello stomaco vederli aggirarsi con divise ed armi americane, mettere le mani su elicotteri da guerra e bombardieri, attraverso i quali cercare, ed è questo il punto fondamentale, di allargare il proprio orizzonte di influenza. Il punto fondamentale che Hollywoodgate ci fa capire è che si può anche perdere la pace, oppure farne una ingiusta. Al regista è stato proibito immortalare le indicibili sofferenze subite dalle donne, dal popolo afghano, ma si respira nell'aria, nella ricerca di una magniloquenza, di una gloria, ridicola e nauseante assieme, terrificante nella sua prevedibile a moralità. Divise troppo grandi per corpi troppo magri, patetici passi dell'oca, eppure questi uomini coperti di stracci, con barba e folte, turbanti, che simulano un'educazione e una mitezza che non hanno, sono riusciti a sconfiggere ogni tipo di esercito che gli è stato lanciato contro, in virtù di una frugalità, di un fanatismo e una fiducia in quei luoghi e aspri semplicemente disumana.

Un dito puntato contro l’Occidente

Hollywoodgate è un trattato sul nostro fallimento, su un’incomunicabilità che non verrà mai meno, perché con tutti i nostri difetti, noi bene o male crediamo nei diritti dell'uomo, quelli di cui ogni talebano si fa beffe da sempre. Vediamo ambasciatori iraniani e dignitari russi, inviati cinesi e pakistani, tutti alla corte del nuovo regime che, ovviamente, appare ormai invincibile, strenuo padrone di quella Kabul dove una volta le donne studiavano all'università, andavano in giro con i capelli al vento, oggi invece sono tornate le lapidazioni, gli arresti, le torture. Hollywoodgate è un mistero come non sia stato messo né in Orizzonti né tantomeno nel concorso principale, dal momento che, come al solito, anche quest'anno la Biennale ha operato selezioni distanti dalla meritocrazia. L'anno scorso la Palma è andata in modo assurdo ad un altro documentario, brillante ma americanocentrico, radical chic, neppure lontanamente potente, audace, coraggioso e importante come questo. Il suo autore ha rischiato la vita per portarci questo brandello di verità, comprensibili le sue lacrime in Sala Grande alla fine della proiezione, ma sono anche le nostre.

Qui vediamo il nostro fallimento, la nostra supponenza, il fatto che comunque, ovunque l'Occidente è andato, armato di false buone intenzioni e vero opportunismo, ha semplicemente incrementato quel male che qui si mostra in tutta la sua mediocrità, in tutta la sua ributtante prevedibilità. Il che, naturalmente, alla fine manda in soffitta Donald Trump, la sua disastrosa ritirata a scopo elettorale, la sua visione della politica come mero strumento personale, così come Biden, incapace di intervenire efficacemente. Lasciando quella fortuna bellica dietro alle proprie spalle, hanno posto le basi per l'espandersi della violenza, della guerra, di altri regimi dove le donne vengono lapidate.

Voto: 9