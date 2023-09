Adagio: è così che finisce la trilogia criminale romana di Stefano Sollima

Adagio

Dopo A.C.A.B. - All Cops Are Bastards e Suburra arriva Adagio, l'ultimo pezzo di una trilogia criminale romana creata dal regista Stefano Sollima che, al Festival di Venezia 2023, torna per raccontare la malavita romana con un film cupo e crepuscolare che per certi versi è interessante, per altri non aggiunge molto a questo genere di racconto di cui il cinema italiano, ormai, è pieno.

Adagio racconta una storia nostalgica e amara di vecchie glorie del crimine romano, ne mostra la loro fine, il loro declino ma anche l'eredità che lasciano alle nuove generazioni che, però, hanno una possibilità di salvezza. Così, in questa storia ambientata in una Roma decadente e corrotta, accerchiata da incendi e dal crimine, un giovane ragazzo è in cerca di se stesso e della sua salvezza. Ed è proprio da qui che inizia la narrazione.

La storia raccontata da Adagio, infatti, è quella di Manuel, un ragazzo di soli sedici anni che cerca di godersi la vita come può mentre si prende cura dell’anziano padre. Vittima di un ricatto, va a una festa per scattare alcune foto a un misterioso individuo ma, sentendosi raggirato, decide di scappare, ritrovandosi invischiato in questioni ben oltre la sua portata. Infatti i ricattatori che lo inseguono si rivelano essere estremamente pericolosi e determinati a eliminare quello che ritengono uno scomodo testimone e il ragazzo dovrà chiedere protezione a due ex-criminali, vecchie conoscenze del padre.

Con grandi volti italiani tra i suoi protagonisti, da Pierfrancesco Favino a Tony Servillo, fino a passare a Valerio Mastandrea, Adagio è un film che fa quello che deve fare ma non riesce a dare qualcosa in più a questo racconto la cui storia è destinata ad avere il finale che ci si aspetta. Per quanto si apprezzi l'idea del regista di creare un contrasto tra passato e presente, tra vecchie e nuove generazioni, tra criminalità e redenzione, Adagio è un film che non fa la differenza a livello tecnico o emotivo e lo si porta a termine senza venire sconvolti da particolari emozioni.

Voto: 6