Ferrari, quando il mito non basta a creare un grande film

Adam Driver in Ferrari

Quando si decide di raccontare al cinema la vita di un personaggio iconico si hanno due possibilità: o si mostra la sua ascesa o il suo crollo. Michael Mann, della vita di Enzo Ferrari, che ha portato sugli schermi di Venezia 80 con il suo ultimo film intitolato proprio Ferrari, ha scelto di mostrarne il peggio. Ed è così che uno dei biopic più attesi del Festival di Venezia diventa un modo non tanto per celebrare Enzo Ferrari imprenditore ma per far conoscere al pubblico un Enzo Ferrari ingegnere imperturbabile, amante amorevole, marito infedele, padre dedito e capo inamovibile, sostanzialmente l'uomo dietro il mito. C'è qualcosa, però, che nel nuovo film di Mann si pone come muro tra i personaggi sullo schermo e il cuore del pubblico, una sorta di blocco emotivo che impedisce agli spettatori di emozionarsi. Ma andiamo con ordine.

A vestire i panni di Enzo Ferrari nel momento più buio della sua vita alle prese con la morte di un figlio, un'azienda in pieno crollo, una moglie che lo odia, un'amante che aspetta una sua mossa e un figlio illegittimo che non vuole altro che prendere il suo cognome è Adam Driver, ormai un habitué della Mostra del Cinema di Venezia e attore che sembra averci preso gusto a prestare il volto a grandi uomini della storia italiana. Dopo essere stato Maurizio Gucci, infatti, Driver diventa, in occasione di Venezia 80, anche Enzo Ferrari, ne assume le sembianze, le movenze, la rigidità ma c'è qualcosa che Driver, così come il regista che lo ha diretto, non riesce a fare in Ferrari: emozionare.

Nonostante le buone intenzioni del regista e la scelta di puntare tutto su un anno in particolare della vita di Enzo, il 1957, Ferrari non può essere considerato un'opera d'eccellenza. Non lo si può definire certo un capolavoro, né un biopic memorabile perché Ferrari, come la maggior parte dei film che stiamo vedendo in questi giorni a Venezia, non fa altro che restare impantanato in quel maledetto limbo della mediocrità non trovando il coraggio di riuscire a dire qualcosa in più, a spronare lo spettatore a provare anche quel minimo di emozione davanti a un pezzo di storia che si ritrova, romanzata, davanti agli occhi.

Ferrari è un film buono ma non ottimo, è un racconto lineare ma non stupefacente, è un prodotto che intrattiene ma non dà ai suoi personaggi lo spazio per esprimersi al meglio, evolvere, imparare dai propri errori. E non basta avere tra le mani un personaggio iconico per creare un capolavoro, ci vuole più impegno, più sensibilità, più spazio per le emozioni perché di quelle si è visto poco in questo film e l'unica a regalarcene qualcuna è stata Penelope Cruz nei panni della moglie di Enzo, Laura. Ma anche a lei, purtroppo, non è stato dato il giusto valore o lo spazio sufficiente per poter dare di più. Un vero peccato sia per questo film che per il Festival del Cinema di Venezia dove sembra esserci tanto materiale ma poca sostanza e dove sembra mancare la cosa più importante di tutte: l'emozione.

Voto: 6