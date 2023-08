L'ordine del tempo è la prima delusione di Venezia 80

L'ordine del Tempo

Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di riflettere sul sul tempo che passa, fantasticare sul tempo che ci resta a disposizione, ripensare a quanto tempo si è sprecato nella propria cita e quanto, invece, si è riusciti a sfruttare al massimo. Sarà successo a molti di noi di vederle volare le lancette dell'orologio nei momenti più felici o percepirle come immobili nei momenti più brutti, duri, noiosi. Ma cos'è il tempo? Quanto dura e quanto la sua stessa esistenza è in grado di condizionare la nostra vita? È proprio da questa riflessione che nasce L'ordine del tempo, il nuovo film di Liliana Cavani presentato fuori concorso nel primo giorno dell'80esima Mostra del Cinema di Venezia, un lungometraggio che punta tutto sulla filosofia, sulla psicologia e sul voler spingere lo spettatore a pensare alla propria idea di tempo. Ci riesce? Non proprio. Ma andiamo con ordine.

A 90 anni, Liliana Cavani torna al Festival di Venezia con un film filosofico e riflessivo dopo 21 anni di assenza dal Festival cinematografico veneziano, peccato però che per quanto sulla carta, questa pellicola, promettesse bene, nella resa finale è una totale delusione, anzi, la prima delusione di Venezia 80. Ispirato al saggio del fisico Carlo Rovelli, L'ordine del tempo nasce con l'obiettivo di far riflettere sul concetto di tempo, sulla sua essenza, la sua malleabilità, spingendo il pubblico a mettere perfino in dubbio la sua stessa esistenza. E sarà proprio la paura di perderlo per sempre questo tempo con la minaccia di un asteroide che è pronto ad abbattersi sulla Terra, a spingere i protagonisti del film, così come gli spettatori in sala, a una profonda riflessione filosofica su questo concetto. Così, L'ordine del tempo diventa un film statico dove nulla accade ma tutto gira attorno a un continuo flusso di coscienza di uomini e donne di mezza età insoddisfatti della propria vita e delle proprie scelte amorose che si ritrovano a rischiare di non avere più tempo a disposizione per fare ciò che hanno sempre sognati di fare ed essere chi hanno sempre sognato di essere. Ed è solo davanti alla minaccia del tempo che sta per finire che ognuno di loro si ritrova a farsi un esame di coscienza dal quale c'è chi resta sconfitto, chi amareggiato, chi trova il coraggio di rivoluzionare il proprio presente e chi continua ancora a tenere nascosti i propri sentimenti più profondi.

Nella teoria tutto bellissimo ma nella pratica L'ordine del tempo, nonostante la bravura dei suoi attori protagonisti da Claudia Gerini ad Alessandro Gassmann, fino a passare per Edoardo Leo, è un film che arranca dietro una filosofia spicciola che risulta ridondante, poco convincente e che appesantisce il film rendendolo difficile da digerire e apprezzare.

Ripetitivo, inconcludente, non poi così originale come ci si potrebbe aspettare (il paragone con Don't Look Up è impossibile da non fare), L'ordine del tempo di Liliana Cavani è la prima delusione della Mostra del Cinema di Venezia e si spera anche l'ultima.

Voto: 5