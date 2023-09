Priscilla di Sofia Coppola è un ritratto sbiadito e apatico della moglie di Elvis Presley

Priscilla

Sofia Coppola porta alla Mostra del Cinema di Venezia un ritratto di donna. Non una donna qualunque ma la moglie di un mito, Elvis Presley. Dopo tanti film "maschili" che hanno celebrano grandi comandanti, dato onore a grandi musicisti o raccontato storie di grandi malviventi, a partire da Comandante di Edoardo de Angelis che ha aperto la Mostra, fino a passare ad Adagio di Sollima e poi ancora Maestro di Bradley Cooper e The Killer di David Fincher, si cambia decisamente aria al Festival di Venezia e si puntano i riflettori su una donna, sulle sue emozioni, le sue scelte sbagliate, la sua sofferenza, la sua crescita.

E questa donna è Priscilla Beaulieu, un'adolescente non ancora maggiorenne, che incontra, per caso, Elvis Presley a una festa e ne resta folgorata al punto da "buttare via" il suo futuro per lui. Quando si conoscono, Elvis Presley è già una superstar del rock’n’roll ma Priscilla si fa abbagliare dal suo lato più umano, che mostra solo a lei nel privato ed è così che nasce un rapporto, che oggi definiremmo "tossico". Priscilla, infatti, per Elvis è un punto di riferimento, un oggetto di possesso, un'alleata nella sua solitudine e un conforto per le sue tristezze.

Uomo eccentrico ma dall'animo vulnerabile e possessivo, Elvis trova in questa ragazzina che diventerà donna all'improvviso, un'anima fragile a cui aggrapparsi e a cui succhiare qualsiasi tipo di libertà o identità. Una storia, la loro, iniziata in una base dell’esercito tedesco e proseguita nella sua tenuta da sogno a Graceland. Una storia fatta di amore, sogni e fama ma anche di infelicità, molestie, dolore, rimpianti.

Attraverso gli occhi di Priscilla, Sofia Coppola ci racconta il lato nascosto di un grande mito americano. Attraverso il lungo corteggiamento e il matrimonio turbolento con Elvis, ci mostra un amore malato, sbilanciato, soffocante e ci ricorda quanto sia pericoloso, per una giovane donna, lasciarsi travolgere dall'amore di un uomo più grande e dalla personalità igombrante come Elvis.

Le premesse per questo film erano molto buone e le attese da parte del pubblico altrettanto alte. Ma c'è qualcosa che stride nel racconto di Sofia Coppola su Priscilla Presley, c'è qualcosa che non funziona, che non arriva, che non permette al film di decollare e trasmettere appieno tutta la disperazione di una donna dal cuore spezzato o tutto l'amore di una donna innamorata. Quello che poteva essere un grande film di spessore, sensibilità, un racconto femminile e femminista, diventa un film sbiadito, apatico, di poco impatto.

Spento, opaco, senza grinta, Priscilla di Sofia Coppola è un film dal potenziale sprecato, è una tentativo malriuscito di dare spazio alla storia di una donna che, nella sua sofferenza, meritava un ritratto più forte, vivace, vivo. Ma così non è stato.

Voto: 5 e mezzo