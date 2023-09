The Beast è il film "incomprensibile" che mette in crisi il pubblico di Venezia 80

The Beast

C'è un film che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e che ha incuriosito e affascinato tantissimo il pubblico della 80esima edizione del Festival ma allo stesso tempo lo ha letteralmente mandato in crisi. Parliamo di La Bête, The Beast, il film distopico del regista francese Bertrand Bonello che ha portato a Venezia un film a tratti "incomprensibile" che mescola sogno e realtà, passato e futuro, intelligenza artificiale e romanticismo creando un genere ibrido difficilmente classificabile. Quello di Bonello con The Beast è un azzardo, un esperimento, un esercizio di stile talmente intellettuale ed avanguardistico da risultare affascinante ma allo stesso tempo troppo difficile da essere capito fino in fondo.

Con quest'opera, il regista francese, spinge il pubblico a fare uno sforzo enorme nell'entrare nella sua testa e cercare di stare dietro a caos di ricordi dei protagonisti del suo film, ai loro desideri, le loro paure, i loro viaggi nel tempo in un mondo immaginario dove all'uomo viene tolta l'unica capacità che lo rende diverso dalle macchine: provare emozioni.

In un futuro prossimo, infatti, in cui regna suprema l’intelligenza artificiale, le emozioni umane sono ormai considerate una minaccia. Per liberarsene, Gabrielle deve purificare il suo DNA e così si immerge in vite precedenti, dove rincontra ogni volta Louis, suo grande amore. Ma la donna è vinta dalla paura, un presagio che la catastrofe è vicina.

Questa storia lascia senza parole, intriga, cattura l'attenzione ma ha il grande difetto di essere incredibilmente confusa ed enigmatica nella sua struttura per poter essere apprezzata per la sua genialità di fondo. Che si abbia davanti un film speciale, frutto di un'idea interessante e profonda, lo si capisce fin da subito ma riuscire a godere della genialità di The Beast, per il pubblico di Venezia 80 è davvero difficile.

E così, si resta in sala, si va avanti fino alla fine e ci si sforza al massimo per cercare di entrare il più possibile di questa storia difficilissima che, nella sua conclusione, lancia un forte messaggio di allarme verso un futuro che rischia di privare l'uomo della sua sensibilità, emotività, umanità.

Lungimirante, interessantissimo ma troppo confusionario, The Beast è il film che ha messo più in crisi il pubblico di Venezia 80 ma forse, proprio per questo, è quello che sarà ricordato più di tutti.

Voto: 6