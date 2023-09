Poor Things di Yorgos Lanthimos vince il Festival di Venezia 2023

Poor Things di Yorgos Lanthimos ha vinto il Festival di Venezia 2023. La giuria capitanata dal regista americano Damien Chazelle (La La Land) ha scelto di premiare questa pellicola che si è aggiudicata, così, l'ambito Leone d'Oro del Festival che si conclude, oggi, dopo dieci giorni di anteprime mondiali con tutto il meglio della prossima stagione cinematografica internazionale. Tra gli altri premi assegnati dalla giuria di cui fanno parte anche Jane Campion, Saleh Bakri, Mia Hansen-Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras e Shu Qi, c'è la Coppa Volpi come miglior attore che va all'interpretazione di Peter Sarsgaard nel film Memory di Michel Franco e quella per migliore attrice a Cainee Spaeny per il suo ruolo nel film Priscilla di Sofia Coppola. Per quanto riguarda la sezione orizzonti il miglior film è Magyarázat mindenre (Explanation for Everything) di Gábor Reisz mentre il Leone d'Argento Gran Premio della Giuria va a Aku wa sonzai shinai (Evil Does Not Exist) di Ryûsuke Hamaguchi. Matteo Garrone porta a casa il Leone D'Argento per la miglior regia.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutti i vincitori dell'edizione 2023 del Festival del Cinema di Venezia che, anche quest'anno, è stato in grado di regalarci molte emozioni.

Tutti i vincitori di Venezia 80

Miglior film: Poor things di Yorgos Lanthimos

Leone D'Argento Gran Premio della Giuria: Aku wa sonzai shinai (Evil Does Not Exist) di Ryûsuke Hamaguchi

Leone D'Argento Miglior Regia: Matteo Garrone per Io Capitano

Premio speciale della giuria: Zielona Granica (Green Border) di Agnieszka Holland

Migliore sceneggiatura: Guillermo Calderòn per il film El Conde di Pablo Larraín

Coppa Volpi per miglior attrice: Cainee Spaeny per il film Psicilla di Sofia Coppola

Coppa Volpi per miglior attore: Peter Sarsgaard per il film Memory di Michel Franco

Miglior attore/attrice emergente (Premio Mastroianni): Seydou Sarr per Io Capitano di Matteo Garrone

I vincitori della sezione Orizzonti

Miglior film: Magyarázat mindenre (Explanation for Everything) di Gábor Reisz

Miglior regia: Mika Gustafson per il film Paradiset brinner (Paradise Is Burning)

Premio speciale: Una sterminata domenica (An Endless Sunday) di Alain Parroni

Miglior attrice: Margarita Rosa De Francisco per il film El paraíso di Enrico Maria Artale

Miglior attore: Tergel Bold-Erdene per il film Ser ser salhi (City of Wind) di Lkhagvadulam Purev-Ochir

Miglior sceneggiatura: El paraíso di Enrico Maria Artale

Miglior cortometraggio: A Short Trip di Erenik Beqiri

Tutti gli altri premi di Venezia 80

Leone del Futuro premio opera prima "Luigi De Laurentis": Ai shi yi ba quiang (Love Is a Gun) di Lee Hong-Chi

Miglior film Orizzonti Extra: Felicità (Happiness) di Micaela Ramazzotti

Venezia Classici, Miglior restauro: Ohikkoshi (Moving) di Shinji Sômai

Venezia Classici, Miglior documentario: Thank You Very Much di Alex Braverman

Gran premio Venice Immersive: Songs for a Passerby di Celine Daemen

Premio Speciale della Giuria Venice Immersive: Flow di Adriaan Lokman

Premio per la realizzazione Venice Immersive: Empereur (Emperor) di Marion Burger, Ilan Cohen