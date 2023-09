Woody Allen a Venezia: "Ho sempre voluto fare film come gli europei. La morte? Il segreto è non pensarci"

Tra pochi mesi compirà 88 anni ma a vederlo, Woody Allen, sembra ancora un ragazzino. Arrivato alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare Coup de Chance, il suo 50esimo film, fuori concorso al festival veneziano, il regista americano tra i più famosi, prolifici e apprezzati al mondo si è aperto con grande generosità verso il suo pubblico durante la conferenza stampa al Lido di Venezia svelando non solo come ha lavorato alla sua ultima opera, interamente girata in francese, ma raccontando anche qualche dettaglio inedito su se stesso, sulla sua idea della morte, della fortuna e sulla sua routine di scrittura che, a 87 anni, rispetta ancora con grande metodicità.

Acclamato da un fragoroso applauso ed evidentemente emozionato nell'essere riconosciuto come uno dei più grandi registi al mondo, Woody Allen ha ammesso di aver sempre sognato di essere come i registi europei ed è proprio questo suo amore per il cinema al di fuori di Hollywood che l'ha spinto a raccontare storie ambientate in diverse città d'Europa, come l'ultima, quella di Coupe de Chance, ambientato prooprio a Parigi.

"Il mio sogno era essere come i registi europei e ce l'ho fatta - ha ammesso Allen -. Quando ero piccolo i film più impressionanti di tutti erano quelli francesi, quelli italiani e noi americani volevamo essere tutti come loro, volevamo fare film europei e io ho provato tutta la vita a farlo. Il mio 50esimo film (Coup de Chance) l'ho girato proprio a Parigi e l'ho girato in francese anche se non lo parlo".

Un sogno europeo, quello di Allen che arriva a quasi 90anni e dopo una lugnhissima carriera fatta di storie d'amore, di adulterio, di gelosie, di matrimoni infelici, di caso, fortuna, morte e soprattutto tante ma tante teorie sull'amore tema ricorrende nei film di Allen e tema centrale in Coup de Chance, un film che diventa un'estensione del suo Match-Point.

"La fortuna? Io ne ho sempre avuta tanta nella vita - ha ammesso Woody Allen a chi gli chiedeva cosa pensasse della fortuna nella vita -. Ho quasi 88 anni, non sono mai stato in ospedale, ho una famiglia fantastica e anche quando ho iniziato a fare film sono sempre stati tutti molti generosi con me, anche se non erano film eccezionali. Credo di aver avuto molto riconoscimento immeritato, quindi non posso non dire di non aver avuto fortuna nella vita".

E la morte? È un tema che appare, se pur in chiave ironica, nella maggior parte dei suoi film e che lo stesso Allen definisce come "l'unica cosa che nella vita non si può combattere" ma il rimedio, secondo lui, è solo uno: "Non pensarci troppo, è tutto quello che si può fare sulla morte, non pensarci troppo, neanche la commedia o la filosofia funzionano, la cosa migliore da fare è distrarsi".

Ed è così che Woody Allen, con la sua saggezza, compostezza e sottile ironia, saluta tutti, firma autografi e regala a Venezia 80 una grandissima lezione non solo di cinema ma anche di vita.