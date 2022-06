“Il Paradiso del Pavone”, un’analisi familiare e umana che cerca di andare oltre le apparenze

Il pavone è uno tra gli animali più affascinanti sia per la sua natura che per il suo comportamento. Dal suo famoso rituale di corteggiamento, in cui si mette in mostra con lo scopo di sedurre l’oggetto del suo amore, ha preso lo stesso nome il comportamento degli umani: il pavoneggiarsi. Mettersi in mostra però è un’arma a doppio taglio. Si fa sfoggio delle proprie qualità e particolarità che vengono osservate sotto la lente di ingrandimento. Ma così come questa permette di osservare le cose belle, allo stesso modo mostra anche i difetti, le vulnerabilità. Ognuno ha dei segni distintivi che lo rendono unico o unica. Il nuovo film di Laura Bispuri ha al centro una famiglia che si riunisce e che gravita intorno ad un pavone domestico che li tiene insieme. Lui è al centro dell’attenzione, anzi sembra quasi rubarla a quella che dovrebbe essere la protagonista. Il fulcro del film sta infatti proprio nel guardare e nel percepire gli altri. Tutti appaiono in un modo ma sotto l’apparenza c’è una realtà diversa e ognuno di loro nasconde qualcosa, quel suo punto vulnerabile che non mostra mai. Non lo fa perché come accade ad ogni essere umano, spesso le insicurezze prendono il sopravvento e ci si nasconde dietro sorrisi accennati, si pronunciano parole che non ci appartengono, tutto per dare l’idea di essere come gli altri desiderano, per cercare di essere all’altezza - equando osservati - mostrare il lato migliore di sé.

Nel film ci sono le bravissime Alba Rohrwacher e Maya Sansa, affiancate tra gli altri da Dominique Sanda e Fabrizio Ferracane.

La trama

Nena (Dominique Sanda) è in attesa di festeggiare il suo compleanno con la famiglia. Ha comprato la torta e dopo essere tornata a casa affida la preparazione delle ultime cose alla fidata domestica Lucia (Maddalena Crippa) e sua figlia Grazia (Ludovica Alvazzi DelFrate), che ha smesso di parlare non si sa perché. Il marito Umberto (Carlo Cerciello) invece non collabora ma si diverte a stuzzicarla e girare per casa. Arrivano i due figli Vito (Leonardo Lidi) e Caterina (Maya Sansa). Il primo porta con se la moglie Adelina (Alba Rohrwacher), la figlia piccola Alma (Carolina Michelangeli) e il loro pavone, Paco. Caterina invece si fa accompagnare dall’ex-compagno Manfredi(Fabrizio Ferracane) che ha iniziato una nuova relazione con Joana.

Dopo i soliti saluti formali il pranzo è pronto per essere servito, ma non tutto va come previsto. La domestica Lucia sembra all’improvviso stanca e la cosa preoccupa Nena. Paco invece, nonostante sia abituato a vivere in casa rompe un vaso dopo aver richiuso le sue piume e cercato di conquistare una colombella dipinta in un quadro. Nena è alterata dalla cosa e Vito sposta Paco in balcone. Il pranzo ha inizio e ben presto si trasforma: non è più l’occasione di convivialità che doveva essere, ma diventa uno scambio intenso di opinioni, ricordi e pensieri che lentamente escono dal tappeto sotto il quale sono stati accuratamente nascosti. Un evento inaspettato poi lascia tutti molto scossi. Non vi diciamo altro, trovate il trailer qui sotto.

Galleggiare sulle cose - Il Paradiso del Pavone

“Mi dispiace le cose succedono, non ci puoi fare niente […] un giorno ti svegli, pensi che sarà una giornata normale e invece arriva qualcosa che non avevi previsto, e anche se ti eri sforzato di immaginarlo mille volte alla fine è tutto diverso e ti accorgi che fino a quel momento galleggiavi sulle cose, non esistevi”

Si intrecciano nella narrazione il tema dell’apparente perfezione e dell’equilibrio insieme a quello della vulnerabilità. La vita di ogni personaggio vista da fuori e presentata da loro è normale, vivono bene nascondendo tutto quello che non va o quello che si vuole tenere segreto. L’evento che da la scossa al film permette a tutte queste apparenti perfezioni di cominciare a sgretolarsi.

Svela l’umana necessità di sentirsi apprezzati, di sentirsi riconosciuti e amati. La vulnerabilità - se così la si vuole considerare - di aver bisogno di qualcuno, di aver bisogno delle parole rassicuranti, calorose di qualcuno oltre noi stessi. Tutto questo emerge dall’incapacità di mettere in atto quella che è una delle più basilari necessità umane: comunicare. Si parla ma non si ascolta, si parla ma non si comprende davvero. E poi nel momento del dramma ci si rende conto della piccolezza dei problemi, di quanto percepirli come insormontabili in realtà dipenda solo da noi, mentre il resto va avanti.

Una riflessione a cui non si arriva nell’immediato e forse in questo il film non è riuscito molto. Serve tempo per comprendere i significati stratificati che esso nasconde. Quasi tutti i personaggi poi vengono lasciati in sospeso, non mostrando cosa li ha condotti dove sono adesso e quale direzione prenderanno. Tutta l’azione si concentra in una finestra delle loro vite in un giorno d’inverno e in un luogo che cambia poco. Il ritmo lento purtroppo noi aiuta e non lo rende un film apprezzabile da tutti. C’è solo un’accelerazione nella seconda metà della pellicola, mentre il resto avanza con cadenza lenta. La musica tesa dei violini e in crescendo avvolge le scene più tese e riesce bene a consegnarle a chi guarda. Ma è il lato tecnico quello che colpisce con una regia che regala molti primi piani. Tutto il film è pervaso da questa lente color crema con colori chiari - tutti in equilibrio tra di loro - che sembrano conferire una sensazione di tranquillità. Il Paradiso del Pavone è quindi un film che invita a riflettere sull’importanza delle piccole cose, sull’importanza dell’imperfezione che troppo spesso viene nascosta in nome del suo opposto e della comunicazione, quella vera, che tutti gli esseri umani dovrebbero imparare a praticare di più.

voto: 6