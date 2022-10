Il talento di Mr Crocodile, una commedia per famiglie con un esilarante Javier Bardem

Tanta musica e un protagonista animale simpatico, strambo, ma pieno di talento e di cuore creato in CGI capace di aiutare un bambino spaesato, sono questi alcuni degli ingredienti di “Il talento di Mr Crocodile”, il nuovo film per famiglie prodotto da Sony Pictures che, dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma, arriva nelle dal 27 ottobre. Diretto dal duo Josh Gordon – Will Speck il cast vede la presenza di un brillantissimo Javier Bardem nei panni di Hector P. Valenti, Winslow Fegley che interpreta il giovane Josh, Constance Wu che è la moglie del padre, Scoot McNairy. A dare la voce italiana al protagonista del film, il coccodrillo Lyle, è invece l’ultimo vincitore di Amici, Luigi Strangis.

Il talento di Mr Crocodile, la trama

Hector P. Valenti è un cialtrone con il pallino dello spettacolo e si propone ovunque come showman a 360 gradi: prestigiatore, cantante, ballerino, intrattenitore e affabulatore colleziona fallimenti ed è pieno di debiti. Sempre in cerca di una ‘svolta’ un giorno si imbatte per caso in una prodigiosa creatura: un coccodrillo con un talento per il canto, e lo prende immediatamente con sé con l’intenzione di farci coppia sul palcoscenico per strappare applausi e lauti ingaggi.

Il coccodrillo, che ha chiamato Lyle però, portato davanti al pubblico si blocca, non riesce a cantare, facendo saltare ogni piano del suo mentore che, in fuga dai debitori lo abbandona in una soffitta del suo appartamento di New York. Un anno dopo, in quell’appartamento si trasferiscono i Primm: marito, moglie e un ragazzino, Josh, piuttosto contrariato dalla nuova vita in città e con difficoltà di adattamento alla nuova realtà. Josh ha bisogno di nuovi amici ma non riesce a farsene e quando conosce Lyle, dopo lo spavento iniziale, i due diventano inseparabili. Il coccodrillo riuscirà a conquistare i cuori di tutta la famiglia Primm, fino al giorno in cui tornerà Hector che porterà nella sua vita nuovi guai, che Lyle riuscirà a superare grazie ai suoi nuovi amici e al suo incredibile talento per la musica.

Il talento di Mr Crocodile, una commedia tra musica e buoni sentimenti che piacerà ai più piccoli

Il talento di Mr Crocodile piacerà sicuramente al pubblico di giovanissimi. Gli ingredienti tradizionali di un buon film per le famiglie ci sono tutti, a iniziare da un protagonista irresistibile, capace di creare immediata empatia con le armi della simpatia e della tenerezza. C’è poi la storia di una grande amicizia, di un ragazzino in difficoltà che grazie a un compagno speciale trova il coraggio di affrontarle e addirittura di contraccambiare, infondendo a lui la forza necessaria nel momento della prova più difficile, fino all’inevitabile happy ending. Una classica commedia dei buoni sentimenti per i più piccoli con in più l’elemento del musical. Lyle infatti, non può parlare e l’unico modo per comunicare è cantare, usare il suo talento per superare le paure e le diffidenze e arrivare al cuore di chi lo circonda. L’elemento in più di questo film è comunque la presenza di Javier Bardem, esilarante e grottesco nella sua interpretazione del cialtronesco Hector P. Valenti.

Voto:6,5