Io Capitano di Matteo Garrone candidato ai Golden Globes

Io Capitano di Matteo Garrone, dopo la nomination agli Oscar, è stato candidato anche ai prossimi Golden Globes nella categoria Miglior film non in lingua inglese. Il film sui migranti del regista italiano, presentato ala Mostra del Cinema di Venezia 2023 e già vincitore di diversi premi tra cui il Leone d'Argento e del Premio Mastroianni per l'interpretazione del giovane Seydou Sarr a Venezia 80, si batterà per conquistare l'ambita statuetta sfidando altri titoli non in lingua inglese di notevole livello. Io Capitano, infatti, è candidato ai prossimi Golden Globes 2024 insieme a Anatomia di Una Caduta di Justine Triet, Past Lives di Celine Song, La società della neve di da J. A. Bayona, The Zone of Interest di Jonathan Glazer e Foglie al vento di Aki Kaurismäki.

La cerimonia di premiazione dei prossimi Golden Globes 2024 è prevista per il 7 gennaio 2024.

Io Capitano, di cosa parla

Io Capitano racconta il viaggio avventuroso di Seydou e Moussa, due giovani che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

Io Capitano, il trailer