Io Capitano di Matteo Garrone andrà agli Oscar. Il film di Matteo Garrone sul drammatico viaggio di due ragazzi senegalesi per arrivare in Italia è candidato ufficialmente per rappresentare l'Italia ai prossimi Premi Oscar. Una candidatura, quella di Io Capitano ai 96esimi Premi Oscar, che già era già stata preannunciata e che oggi riceve la sua conferma.

L'opera di Garrone è stata presentata in anteprima alla 80esima Mostra del Cinema di Venezia e ha ottenuto due premi, il leone d'argente come miglior regia per Matteo Garrone e il premio Mastroianni come miglior attore emergente per il protagonista Seydou Sarr.

Io Capitano ha avuto la meglio tra 11 film in lizza.

La trama di Io Capitano

Io Capitano racconta il viaggio avventuroso di Seydou e Moussa, due giovani che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.