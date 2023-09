Grave l'attore e regista francese Mathieu Kassovitz dopo un incidente in moto

Ore critiche per l'attore e regista francese Mathieu Kassovitz, ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente in moto sul circuito automobilistico di Montlhery, nella regione dell'Essonne, vicino a Parigi.

Il 56enne è stato trasportato d'urgenza nell'ospedale parigino del Kremlin-Bicetre e sarebbe in pericolo di vita, come ha reso noto la tv BFM. Messaggi di affetto stanno arrivando da tutto il mondo del cinema e dai tanti fan dell'attore, increduli per quanto accaduto.

Mathieu Kassovitz è diventato celebre nel 1995 grazie al film "L'odio", ma è famoso anche per aver interpretato il protagonista maschile del film "Il favoloso mondo di Amelie". Nella sua carriera ha vinto il premio per la migliore regia al Festival di Cannes e tre Premi César per il miglior film, miglior montaggio e miglior produttore.