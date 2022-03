Lamb: lo specchio folk horror della fragilità materna con Noomi Rapace

Presentato ufficialmente nella sezione Un Certain Regard della 74ª edizione del Festival di Cannes nel 2021, “Dýrið” (letteralmente “l’animale”) segna il debutto coraggioso del regista islandese Valdimar Jóhannsson. Lamb è infatti folk horror in chiave nordica e moderna, un insolito punto d’incontro tra surreale e racconto popolare, tra simbolismo e dramma familiare.

Lamb, la trama del film

In una fattoria sperduta nell’Islanda rurale Maria (Noomi Rapace) e Ingvar (Hilmir Snær Guðnason) conducono una vita contadina tranquilla, scandita dalle attività tipiche di una coppia di agricoltori e allevatori: lavoro nei campi, pascolo e cura del folto gregge. L’atmosfera è però malinconica, a tratti glaciale: i due raramente si rivolgono la parola e sembra che manchi qualcosa, o qualcuno.

Un giorno aiutano una delle pecore a partorire un’agnellina particolare, di cui si innamorano a prima vista. Decidono così di accudirla personalmente e crescerla come una propria figlia, sottraendola alla madre naturale, straziata dal dolore. La casa acquista calore e una nuova allegria, ma questa strana decisione fa presagire che qualcosa di oscuro gravi sul passato familiare di Maria e Ingvar, e “l’adozione” della piccola Ada potrebbe essere l’inizio di una deriva violenta e surreale.

Una costante inquietudine di sottofondo

La vittoria del Premio all’Originalità al Festival di Cannes 2021 è il perfetto quadro del contenuto di Lamb di Valdimar Jóhannsson. L’esordio del regista islandese mescola il surreale e il fantastico, con rimandi quasi mitologici, con il dramma, l’horror e tanto altro. È un’opera di difficile catalogazione che, tuttavia, fa di questo suo pastiche la propria, sorprendente, forza, trasportando di continuo lo spettatore da un’atmosfera all’altra e lasciandolo sempre a bocca aperta, inerme di fronte a qualcosa di così inaspettato. La scelta di collocare tutti questi momenti all’interno di un ritmo costante, lento, tipico di una campagna del nord – e in una sorta di “dialogo silenzioso”, che quasi non ha bisogno di sottotitoli – non fa altro che aumentare la forza degli stravolgimenti. Incasellare Lamb in un genere specifico, insomma, è quasi impossibile: dalla vita familiare e contadina a strane presenze e animali fantastici, l’unico filo conduttore sembra essere l’Islanda. La malinconia e il grigiore dei giorni di Maria e Ingvar sono infatti nella fattoria desolata e nella natura circostante, fredda e respingente; la tranquillità – la famosa “quiete” prima della tempesta, in questo caso l’arrivo dello strano agnellino – sta nella loro vita contadina. È proprio questo il teatro perfetto per le oscure presenze che incombono: la placida campagna è circondata da impervie montagne esattamente come il flemmatico ritmo del film è minacciato da un’inquietudine costante, quasi a trasmettere la sensazione di una preda che sta per essere cacciata. In mezzo a tutto ciò prende vita la favola amorale, una crisi coniugale che porta a ribadire la meschinità dell’animo umano: una madre “mancata” (resa alla perfezione da Noomi Rapace, straordinaria per intensità) sottrae a un’altra madre proprio quello che ha di più prezioso, sua figlia, approfittandosi dell’innocenza dell’animale. Quello che sembra un miracolo nelle vite di Maria e Ingvar non è però solo frode, bensì qualcosa di più spaventoso di cui i protagonisti sembrano non preoccuparsi, e che ribalterà completamente tutto, in un finale da lasciare lo spettatore letteralmente a bocca aperta. In una storia nata da un grave atto contro natura non manca naturalmente un grande simbolismo: richiami a racconti popolari, al folklore islandese e alla mitologia norrena, ma anche riferimenti biblici, allegorie e metafore tipiche di alcune favole e fiabe, in un misto di sacro e profano tangibile e insolitamente collocato nel XXI secolo. In sostanza, Lamb conta su un intrigante setting, una struttura solida e un ritmo molto lento, intaccati a tratti da elementi sovrannaturali che disorientano e stupiscono, a patto di accettarli come tali. Forse non si tratta di una gemma nascosta, ma sicuramente è un contributo molto moderno alla contaminazione di generi e al folk horror.

VOTO: 6,5