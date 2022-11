Lo Schiaccianoci e il flauto magico, la nuova versione animata di un classico del Natale

Arriva nelle sale cinematografiche italiane da giovedì 3 novembre una nuova rivisitazione di un grande classico che incanta da generazioni bambini e adulti, soprattutto nel periodo natalizio. “Lo Schiaccianoci e il flauto magico”, diretto da Vikor Glukhusin e distribuito da Notorious Pictures, propone una versione animata in CGI della popolare storia di Marie e del suo principe vittima di incantesimo. A dare la voce alla protagonista, nella versione italiana del film, è stata chiamata Charlotte M., giovanissima content creator seguita sui suoi canali Youtube e TikTok da oltre un milione di follower.

Lo Schiaccianoci e il flauto magico: la trama

È la vigilia di Natale e la diciassettenne Marie si esibisce nel salotto della sua bella casa in un balletto classico per intrattenere parenti e amici ospiti di sua madre. L’atmosfera gioiosa viene però rovinata dal subdolo signor Ratten che sceglie proprio quella sera particolare per ricordare alla madre di Marie il grosso debito contratto con lui dal marito morto, e per pretenderne la riscossione. In mancanza di liquidità, il viscido strozzino si accontenterà di prendere Marie per moglie, l’alternativa è la perdita della loro casa e la detenzione per debiti della vedova. A Marie viene lasciata la notte per decidere del suo futuro e di quello della madre e un soldatino Schiaccianoci, in regalo, come simbolo di ultimo gioco.

La ragazza, disperata, si rifugia in camera sua, e rimpiange i tempi spensierati di quando era una bambina felice, che passava il tempo tra i suoi amati giocattoli. La notte di Natale le porta in dono di esaudire i suoi desideri alla lettera, e lei si ritrova trasformata in una miniatura di sé stessa e capace di interagire con quei compagni di gioco che prendono all’improvviso vita. Tra loro, anche lo Schiaccianoci, che si rivela presto essere un principe vittima di un crudele incantesimo, con un regno, la Terra dei Fiori, da salvare, perché soggiogato dalla malvagia regina dei Topi che tiene in ostaggio suo padre e trama per sostituirlo sul trono con il proprio figlio. Marie, insieme ai fedeli ‘compagni d’infanzia’, Becco Rosso e Ricciolo, sarà trascinata da George, lo Schiaccianoci, in un’avventura per la riconquista del suo regno in cui non mancheranno rischio, colpi di scena e, ovviamente, un amore da favola.

Lo Schiaccianoci e il flauto magico, tra commedia e impostazione classica

Proporre una nuova versione di un classico tanto noto, amato e rappresentato, come lo Schiaccianoci, è sempre una sfida. Vikor Glukhusin sceglie di raccogliere questa sfida senza allontanarsi troppo dall’impianto classico della narrazione di una storia tanto conosciuta, cercando però di adattarlo e colorarlo, accentuando i toni della commedia e inserendo altri elementi, con l’intenzione di aumentarne il brio e rendere la storia di Marie e del principe del Regno dei Fiori immaginata nel suo nucleo fondamentale da Alexandre Dumas nel diciannovesimo secolo, in linea con le proposte cinematografiche più apprezzate oggi dal pubblico delle famiglie, a cui il film è ovviamente rivolto.

“Lo Schiaccianoci e il flauto magico” si dipana quindi segnato da uno stile narrativo senza troppe sorprese, neanche a livello visivo, ma garantendo per tutto il film un buon ritmo capace di tenere viva l’attenzione dello spettatore nel suo mix di magia, avventura, romanticismo e comicità, affidata soprattutto ai due personaggi comprimari, Becco Rosso e Ricciolo.

L’idea di tenere insieme l’anima classica della storia con la sua attualizzazione è concretizzata anche nella massiccia presenza della musica: quella dei brani strumentali celeberrimi di Cajkovskij che sottolineano i passaggi fondamentali della narrazione, e quella delle canzoni originali affidate, nella versione italiana del film, alla youtuber Charlotte M. Un film che piacerà a chi vuole semplicemente godersi gli elementi tipici di una favola o vuole farla godere ai più piccoli, iniziando ad assaporare un po' di atmosfera natalizia.

Voto:6,5