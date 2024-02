Mike Tyson inizia una nuova vita a Torino: un futuro da attore e l'idea di comprare una villa

Inizia a Torino la 'fase due' della vita di Mike Tyson. Sceso dal ring, l'ex pugile ha deciso di mettersi davanti alla cinepresa inaugurando un sodalizio artistico con Andrea Iervolino, produttore cinematografico che gli ha offerto una parte in 'Bunny-Man', un film che è stato girato a Torino. Iervolino ha anche annunciato la partecipazione di Tyson a una nuova produzione diretta da un regista due volte premio 'Oscar'. Altro però non si sa. In passato Tyson è già comparso sul grande schermo.

"L'Italia è un Paese bellissimo", spiega Tyson che non esclude un futuro nel nostro Paese, "Mia moglie ha frequentato la scuola qui e parla italiano. Stavamo addirittura considerando di comprare una villa qui. Il mio obiettivo è rimanere vicino all'industria del cinema italiana e lavorare con loro".

E per quanto riguarda il cinema ha le idee chiare su quelli che sono i suoi obiettivi: "Sto prendendo questa carriera molto seriamente e ho fatto anche corsi di tre, quattro, mesi di recitazione. Se mi sento ancora l'uomo più cattivo del mondo? Dal lato del pugilato è una cosa passata, ma adesso mi piacerebbe poter dire di essere il migliore per quanto riguarda la recitazione. Vedo questa come un'opportunità per conquistare il mondo attraverso un'altra forma d'arte. Mi piace provare ad essere il migliore, migliore di tutti quelli che ci hanno provato prima".