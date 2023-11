È morta Marina Cicogna, regina del cinema italiano

Cinema in lutto. Si è spenta all'età di 89 anni nella sua casa di Roma, dopo una lunga malattia, Marina Cicogna, la nobildonna del cinema italiano. Nata a Roma il 29 maggio del 1934, Marina Cicogna Mozzoni Volpi di Misurata era un'attrice, fotografa, sceneggiatrice e prima donna produttrice in Europa. Il nonno era il conte Giuseppe Volpi, che fu presidente della Biennale di Venezia e fondatore della Mostra del Cinema, nel 1932, dal quale prende il nome la Coppa Volpi. Marina Cicogna si è spenta assistita da Benedetta Gardona, sua compagna da oltre trent'anni che lei aveva adottato. L'ultima sua intervista giovedì 2 novembre sul 'Corriere della Sera'. Nella vita è stata una contessa, al cinema è stata una regina, con il titolo di "prima grande produttrice cinematografica italiana" e "una delle donne più potenti del cinema europeo", secondo l'incoronazione del "New York Times".

"È morta come aveva deciso, nel letto di legno che era di sua madre Annamaria, con le zampe di leone intagliate, spedito dalla casa di Venezia a quella di via di Porta Pinciana 34 a Roma", si legge proprio sul Corriere. Al suo fianco la compagna Benedetta, "che l’ha vegliata costantemente sostenendo il suo ultimo respiro". Ha prodotto alcuni fra i più importanti film italiani tra i quali Metti una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi e Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, Oscar 1971 per il miglior film straniero. La sua straordinaria esperienza e carriera sono state raccontare nel 2021 nel film documentario "Marina Cicogna. La vita e tutto il resto" di Andrea Bettinetti e nell'autobiografia Ancora spero, uscita quest'anno per Marsilio.

"Il cinema è nella mia vita da sempre, è stato il folle amore della mia vita", amava ripetere "la contessa di Cinecittà", ricordando che suo potente nonno, il conte Giuseppe Volpi di Misurata (1877-1947) - governatore della Tripolitania, ministro delle finanze, presidente della Biennale di Venezia e presidente di Confindustria - era stato l'artefice del primo Festival del Cinema al mondo, la Mostra d'Arte Cinematografica al Lido di Venezia, da lui creata nel 1932.

Con la Euro International Films, acquistata dalla sua famiglia e controllata con il fratello Bino (morto suicida nel 1971), Marina Cicogna ebbe il compito di scegliere i film da distribuire in Italia. Dopo i grandi successi di "L'uomo del banco dei pegni" (1964) di Sydney Lumet e "Bella di giorno" (1967) di Luis Buñuel, decise di produrre il suo primo film, "Metti, una sera a cena" di Giuseppe Patroni Griffi. La lista dei grandi film da lei prodotti è lunga e di grande successo, da "Teorema" a "Medea" di Pier Paolo Pasolini, a "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto" (Oscar come migliore film straniero nel 1971 e Premio speciale della giuria al Festival di Cannes nello stesso anno) e "La classe operaia va in paradiso" di Elio Petri a "Uomini contro" di Francesco Rosi a "Mimì metallurgico ferito nell'onore" e "Film d'amore e d'anarchia" di Lina Wertmuller a "Fratello sole, sorella luna" di Franco Zeffirelli a "C'era una volta il West" di Sergio Leone. Progettò "Ultimo tango a Parigi" di Bernardo Bertolucci e "Il portiere di notte" di Liliana Cavani per la Paramount, che non vollero produrli, e riuscì a fare "Anonimo veneziano". Dopodiché andò a vivere per qualche anno tra Los Angeles e New York, poi in Brasile, quindi nuovo a New York e infine il ritorno nella sua amata Roma.

Una carriera stellare ma parca di riconoscimenti: l'onorificenza di Grand'Ufficiale al merito della Repubblica italiana, consegnata nel

2012 dal presidente Giorgio Napolitano, e il Premio David di Donatello alla carriera nel 2023, lo stesso della pubblicazione della sua autobiografia, "Ancora spero. Una storia di vita e cinema" (Marsilio Specchi, a cura della giornalista Sara D'Ascenzo).