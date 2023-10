Trovato morto Matthew Perry, il Chandler di "Friends"

Lutto nel mondo del cinema. L'amato attore Matthew Perry, divenuto celebre per aver interpretato il ruolo di Chandler Bing, uno dei protagonisti della serie tv "Friends" è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione a Los Angeles. Come riportano i media statunitensi, la causa del decesso non è ancora stata resa nota, ma le prime indiscrezioni parlano di annegamento. Il 54enne sarebbe stato rinvenuto all'interno della sua jacuzzi, mentre all'interno della casa non sarebbero state trovate sostanze stupefacenti. L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, sabato 28 ottobre, quando i soccorsi sono stati chiamati per soccorrere un uomo in arresto cardiaco. Poco dopo, sul posto è intervenuta anche la polizia di Los Angeles, allertata per indagare sulla morte di un 50enne. Soltanto in serata la triste conferma sull'identità della vittima: Matthew Perry.

Nato a Williamstown, in Massachusetts, nell'agosto del 1969, Matthew Perry era cresciuto in Canada. La mamma era una nota giornalista, che per diversi anni ha ricoperto il ruolo di portavoce del premier Pierre Trudeau, il padre di Justin Trudeau.Il padre invece, aveva abbandonato entrambi quando Matthew era soltanto un bambino. Dopo aver trascorso l'infanzia fuori dagli Usa, Perry è tornato a Los Angeles da adolescente, iniziando la sua carriera da attore. Piccoli ruoli minori interpretati tra il 1987 e il 1988, prima della vera e propria svolta arrivata nel 1994, quando viene scelto dalla Nbc per diventare Chandler, uno dei personaggi più amati di "Friends". Una serie fortunatissima che è andata avanti per circa 10 anni.

Attore nel piccolo e nel grande schermo, Perry ha avuto esperienze anche come produttore e sceneggiatore. Una carriera importante, macchiata dai problemi di dipendenza dall'alcol e dai farmaci, che l'attore aveva raccontato di recente in un libro di memorie intitolato "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing". Pagine in cui l'attore ha confidato dettagli scioccanti della sua vita privata, come l'inizio della dipendenza da Vicodin, iniziato nel 1997 dopo un incidente. A causa dei forti dolori dovuti alle ferite, l'attore iniziò a fare uso dell'antidolorifico a base di oppiacei, arrivando a prendere anche 55 pastiglie al giorno. Un uso estremo che nel 2018 gli provocò una perforazione gastrointestinale. Poi il coma, la ripresa con la sacca per colostomia e gli orrendi risvegli in ospedale "ricoperto dalla mie stesse feci", come confessato nel suo libro. Nelle ultime apparizioni pubbliche era apparso e spettinato, tanto da far preoccupare che fosse ricaduto nelle vecchie abitudini. Soltanto l'autopsia farà chiarezza sulle cause del decesso.

