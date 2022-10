One Piece Film: RED, la nuova avventura nell’era dei pirati è a ritmo di musica

In occasione del venticinquesimo anniversario del manga dei record One Piece (oltre mezzo miliardo di copie vendute ad oggi nel mondo) e della serie tv animata del manga con oltre 1000 episodi trasmessi in 80 paesi, Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia fanno ritorno sul grande schermo con un film, One Piece Film:RED, che per la prima volta vede in veste di produttore l’autore Eiichiro Oda.

In Giappone la pellicola ha superato il traguardo dei 16 miliardi di Yen (oltre 113 milioni di Euro) registrando così il miglior incasso anime del 2022. In Italia One Piece Film: RED uscirà al cinema il 1 dicembre distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures, ma sarà anticipato da un evento speciale il 7 e 8 novembre quando in alcune sale si potrà assistere alla proiezione del film in lingua originale.

One Piece Film: RED, la trama

Sull’isola di Elegia, tutto è pronto per il grande concerto di Uta, la ragazza che con la sua voce suadente incanta il mondo. Migliaia di fan sono accorsi nell’arena appositamente costruita sull’isola della musica per questo attesissimo evento. Tra loro non mancano Luffy e i pirati della ciurma di cappello di paglia e tanti altri protagonisti già noti al pubblico che da anni segue la saga di One Piece. Quando Uta arriva finalmente sul palco, entusiasma il pubblico con il suo canto e riconosce immediatamente Luffy, perché la grande star del palcoscenico ha condiviso con lui l’infanzia essendo, niente meno, che la figlia di Shanks, il pirata dai capelli rossi che ha dato a Luffy il suo leggendario cappello di paglia. All’inizio sarà bello reincontrarsi, finchè i piani di Uta non verranno a galla. La ragazza infatti non è una semplice cantante: grazie al frutto del diavolo Canto Canto, con la sua voce intrappola il pubblico in una dimensione parallela, in cui vorrebbe, nei suoi piani, creare una realtà parallela fatta di solo divertimento, che tuttavia si trasforma in una trappola mortale. Per questo Uta è sorvegliata dalla Marina e per questo, scoperta la verità, i pirati, guidati da Luffy, metteranno da parte le loro rivalità e dovranno affrontare una lunga e spettacolare battaglia per la libertà, tra colpi di scena e rivelazioni del passato, che vedrà tornare in scena anche Shanks il Rosso, personaggio iconico della saga.

One Piece Film: RED, lo spettacolare nuovo film tratto dal manga dei record

Una spettacolare avventura, di quelle a cui sono abituati i tanti fan di One Piece, arricchita dal ricorso massiccio all’elemento musicale che occupa circa la metà del tempo di durata (115’) dell’intero One Piece Film: Red. Il lungometraggio propone non solo incredibili combattimenti tanto amanti dal pubblico che segue i manga, ma una storia complessa, strutturata e molto coinvolgente che si snoda soprattutto nel passato attraverso i lunghi flashback che danno agli spettatori la possibilità di soddisfare molte curiosità sull’infanzia di Luffy, così strettamente condivisa, fino ad un certo punto, con la protagonista del film e personaggio nuovo di zecca, Uta, e con il leggendario Shanks a capo della ciurma del Rosso.

Una storia che risulta coinvolgente anche per chi non conosce nulla del manga dei record creato da Eiichiro Oda. Il film infatti è pensato come uno standalone, una vicenda a sé, fruibile anche senza un particolare bagaglio di conoscenze su storie e personaggi precedenti. I combattimenti, nel finale, sono l’esplosione di creatività e potenza visiva che ci si può aspettare e che soddisferanno pienamente i fan più affezionati. L’elemento musicale è centrale a livello narrativo, e questo si riflette in una presenza massiccia di brani pop in cui Uta canta esprimendo concetti in linea con lo sviluppo del film, esattamente come un tradizionale musical e questo è forse il principale elemento di originalità del film, che piacerà agli amanti del genere ma rischia di rimanere un po' invadente per chi invece non lo ama o non se lo aspetta in quel contesto. Tirate le somme, comunque, questo nuovo capitolo di One Piece non deluderà certo le aspettative di chi attende di vederlo in sala il prossimo 1 dicembre.

Voto:7