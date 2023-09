Paolo Ruffini: “Amo essere un outsider. Barbie e Oppenheimer? Sono una moda"

Difficilmente una personalità artistica più atipica e differente nella norma nel panorama italiano di Paolo Ruffini. Classe ’78, diventato un simbolo per la MTV generation ai tempi gloriosi dell’emittente televisiva, nonché uno dei volti più amati dal pubblico giovanile, come comico, regista e conduttore è sempre stato sicuramente diverso dallo standard nazionalpopolare italiano. In questo 2023 è uscita la sua nuova commedia, Rido perché ti amo, ma al Festival di Castiglione del Lago è arrivato con Perdutamente, documentario con cui ha parlato del dramma dei malati di Alzheimer, attraverso le parole e gli sguardi dei malati e dei loro congiunti. L’occasione giusta per una chiacchierata con il fu fondatore dell'associazione culturale cinematografica, Il Nido del Cuculo.

Partiamo da Perdutamente, che porti a Castiglione del Lago. Cosa rappresenta questo film nel tuo percorso?

"In realtà è un film che quasi non mi pare di averlo fatto io. Un documentario di base lo assembli, sei un osservatore. Voglio molto bene a questo film, lo amo moltissimo, lo reputo il mio migliore anche se ovviamente un confronto, per esempio, con Natale a New York è impossibile. Non è tanto un film sull’Alzheimer ma un film sull’amore, del resto il sottotitolo è “non si guarisce dall’Alzheimer ma non si guarisce neppure dall’amore”. Se vuoi è anche un racconto di un’Italia diversa, con un grande senso della pietas, un’empatia, una capacità di mettersi a fianco al dolore e saperlo affrontare con grande educazione e grande rispetto. Inizialmente non sapevo come approcciare questo racconto, ma avvertivo un potere lirico ferocemente meraviglioso, e così abbiamo deciso di raccontare queste storie incredibili, spero con la giusta delicatezza".

Questo è il tuo terzo documentario. Come approcci questo genere?

"Il documentario ti permette di affrontare temi molto difficili. Resilienza mi aveva permesso di affrontare il tema della perdita, Up & Down - Un film normale pure è stato importante per me. Non sono mai film divulgativi o scientifici, con voglia di insegnare qualcosa, sono racconti su tematiche importanti anche abbastanza leggeri in verità. Sono film meno blasonati di altri. Una cosa che mi ha sempre colpito è la scrematura che si opera sui documentari. Ai David di Donatello avviene non per entrare in cinquina, ma per essere ammessi nei sessanta dai cento di partenza. Il mio non era stato ammesso, poi per fortuna alla fine la RAI se n’è interessata ed è stato trasmesso su RAI 2 nella Giornata Mondiale contro l’Alzheimer. Ma tutto sommato mi piace essere un outsider, essere non inquadrato".

Sei stato in sala quest’anno con una commedia romantica un po’ favola come Rido perché ti amo, quanto conta per te sperimentare?



"Tanto, ma non lo faccio apposta o di proposito. Mi piace confondere, essere dispersivo, stupirmi, se penso ai film che ho fatto sono così diversi, Ragazzacci con Sabrina Impacciatore, Beppe Fiorello e Massimo Ghini è stata un’esperienza così incredibile per me da regista".



Tu hai lavorato con Virzì, Brizzi, Blasi, Vanzina, Neri Parenti. C’è qualche regista che senti come un punto di riferimento o più vicino?

"Il primo è sicuramente John Carpenter, dato il mio amore per il film di genere. Per la coerenza non posso non nominare Claudio Caligari, tutti e tre i suoi film sono stati incredibili, simbolo del cinema indipendente. Era un grande autore, non ha avuto la produzione vasta e a volte discontinua di altri giganti. Pensa a Kubrick che non ha mai sbagliato un film".



Dieci anni fa usciva Fuga di Cervelli con cui hai contribuito a sdoganare una certa generazione di comici youtuber che erano inediti. Ad oggi, secondo te, hanno trovato la loro dimensione e il loro spazio o sono ancora visti come qualcosa di atipico?

Fare i comici oggi è complicato. Non mi va di aprire la discussione sul politicamente corretto. Io al momento faccio il manager di Max Angioni che per me è il comico più interessante del momento e riesce a surfare magnificamente dai social al teatro alla tv. Sono felice di seguirlo, di averlo scoperto, è autore di tutto quello che fa. Gli altri sono o equivoci, si trovano al momento giusto al posto giusto, che oggi è più facile coi social ma anche più effimero, ma molti sono terrorizzati dal pubblico e dalle sue reazioni.

Molti tra i comici nati sui social quando hanno provato a fare il grande salto in sala hanno fallito.

"Perché è un linguaggio diverso. Io non sono capace di fare una storia sui social. Molti di questi comici e autori del web non hanno alcuna nozione di linguaggio cinematografico, fanno degli errori marchiani. Ora magari passerò da conservatore babbione, ma quando vado agli eventi mi chiedono se ho dei contenuti… ora non esistono più i registi ma esistono i Creators. Io i film li chiamo ancora film e per me chi li fa si chiama regista, queste cose non sono cambiate. Non sanno cos’è campo e controcampo, non conoscono la grammatica cinematografica. Una volta venivano dal teatro o dalla televisione, oggi non è più così anche perché fare un film non gli serve, hanno più pubblico sui social, un pubblico che li segue, li conosce e accetta il loro linguaggio e stile. Quando mi chiamò De Laurentis lo mandai a quel paese pensando fosse uno scherzo, quando mi chiamò Neri Parenti svenni perché per me era un mito".



Oggi invece è tutto diverso? Pensi che è per questo che è difficile portare il pubblico italiano in sala?

"Prova a far chiamare uno di questi ragazzi che fanno contenuti sui social da Garrone. Non gliene frega nulla. Barbie e Oppenheimer hanno avuto un grande successo ma non fanno testo, sono moda. Almeno un terzo delle persone andate in sala per loro potevano e dovevano andare a vedere Io Capitano, non c’è un motivo logico per cui non dovevano andare, è un film di impegno civile, con qualità artistica, un film internazionale. Non è possibile. Vive la moda, oggi i ragazzi hanno una fruizione esclusivamente verticale, il tempo d’attenzione è di 15 secondi con Tik Tok. In una sala orizzontale per un film da tre ore di Nolan (evviva Nolan comunque) ci vanno senza più una capacità di visione periferica. Il pubblico è disorientato anche perché le piattaforme hanno azzerato la distanza spazio-temporale, arrivano film di vecchi di cinque anni e il pubblico manco se ne rende conto. Rispetto ai prodotti italiani c’è una diffidenza enorme, abbiamo tirato fregature allucinanti, pensavamo più al tax credit che altro e quindi è venuta meno la fiducia. Ormai in sala o vanno con delle garanzie enormi e giustissime o nulla. Oggi li regista conta molto più dell’attore".