Quasi orfano, Scamarcio e Puccini alle prese con le origini rinnegate

Una commedia che gioca sui contrasti: Nord e Sud, città e campagna, genuinità e sofisticatezza e una coppia di protagonisti di sicuro richiamo per il pubblico, Riccardo Scamarcio nei panni di Valentino (Ta)Rocco e Vittoria Puccini (sua moglie Costanza), sono gli ingredienti principali di Quasi Orfano. La commedia diretta da Umberto Carteni, in uscita il 6 ottobre, è il remake di un film francese campione d’incassi in patria. Nel cast, insieme ai due protagonisti, anche Antonio Gerardi (Nicola), Grazia Schiavo, Adriano Pappalardo (il padre di Valentino), Nunzia Schiano (La madre di Valentino), Bebo Storti (il padre di Costanza).

Quasi Orfano, la trama

Nella vita, si sa, prima o poi tutti i nodi vengono al pettine. E più cerchi di dimenticare, rimuovere, allontanare qualcosa, più, in genere, te la ritrovi davanti, costretto a farci i conti. E’ esattamente questo che succede a Valentino Tarocco (Riccardo Scamarcio), quarantenne di successo della Milano da bere 4.0 che, per cancellare le proprie origini così poco chic, si cambia addirittura il cognome e si fa chiamare Valentino Rocco, nome molto più adatto a un rampante designer che, in coppia con la talentuosa e sottovalutata moglie Costanza (Vittoria Puccini) è riuscito a costruire uno dei brand più in ascesa nel competitivo mondo del design e che ormai fa gola a importantissimi investitori interessati ad acquisirlo. Proprio nel momento chiave della trattativa per la cessione che coincide con un esclusivo party però, il passato di Valentino gli torna, prepotente, davanti. Lui ha raccontato pubblicamente di essere stato abbandonato a pochi giorni di vita in un orfanotrofio, ma la verità è che ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza spensierata in una comune provincia del sud Italia, a Monopoli, nel casale contadino della famiglia Tarocco che si presenta quasi al completo al party super elegante: la madre, il fratello Nicola, la cognata e la nipote di Valentino piombano come un tornado nella sua vita, ma i guai non sono finiti. Il destino del designer, complice la presenza della famiglia rinnegata e un evento traumatico, lo porterà inaspettatamente a riscoprire le sue radici e a iniziare un percorso da cui uscirà profondamente cambiato.

Quasi orfano, una commedia di contrasti

Milano e la Puglia, il nord e il sud, la città e la campagna, il mondo contadino e quello del design. Questi e altri sono i contrasti su cui è palesemente giocata tutta la storia alla base di “Quasi orfano”. Un gioco che riesce a volte meglio, altre meno. La ricerca dell’effetto comico nella contrapposizione tra l’ambiente d’origine di Valentino e quello in cui ha trovato successo ha bisogno di ricorrere a qualche stereotipo da utilizzare in modo brillante per dare colore alle situazioni, ma in alcuni passaggi la mano risulta un po’ troppo calcata su questo aspetto. E’, insomma, un gioco di contrasti che manca di sfumature e a volte tende ad appiattire alcune situazioni su ciò che il pubblico probabilmente si aspetta. Molto ben assortito il cast, sia i protagonisti che i ‘parenti’, tra cui spicca la volitiva mamma Tarocco interpretata da Nunzia Schiano, danno brio ai loro personaggi e colore alla vicenda. Tra i personaggi minori più azzeccati, da citare Pino, il portiere dell’esclusivo stabile dove vivono Valentino e Costanza, anche lui pugliese a Milano sotto mentite spoglie, interpretato da Paolo Sassanelli. Sicuramente gli spettatori che andranno in sala dal 6 ottobre a vedere “Quasi Orfano” si divertiranno, tra le altre cose, anche a scoprire un divertente Riccardo Scamarcio che, insieme al suo personaggio Valentino, torna alle radici, rispolverando il dialetto delle sue origini.

Voto: 6,5