Tiziano - L’impero del colore: l’interessante ritratto di una figura vibrante e ambiziosa nell’arte cinquecentesca Italiana

L’ambizione è stato il motore dell’azione per un artista come Tiziano, un uomo che fin dalle prime esperienze era consapevole di quale fosse la sua strada: lasciare un segno indelebile con la sua arte. In Tiziano - L’impero del colore, documentario che ricostruisce ed esalta la figura dell’artista veneziano, si scopre la pulsante e vibrante energia attiva dell’uomo e del pittore che ha segnato l’arte del ‘500. Con le sue opere in apparenza semplici ma in realtà straordinarie ha gettato le basi per pittori futuri, ha realizzato capolavori immortali che lasciano a bocca aperta chiunque vi posi gli occhi sopra. Tiziano è stato un innovatore sotto molteplici punti di vista, non solo nella scelta dei soggetti da ritrarre, ma anche per la tecnica del colore, per la sua pennellata unica e inimitabile e per la sua capacità capillare di intrecciare rapporti e stringere alleanze che lo hanno portato sempre più in alto. Il documentario, che fa parte di un interessantissimo ciclo dedicato ad artisti importanti, vede la collaborazione di critici d’arte, storici, artisti e direttori di musei di tutto il mondo che si siedono davanti alla telecamera per esaltare e spiegare la grandezza delle opere di Tiziano e far comprendere come il suo operato sia stato davvero rivoluzionario.

Tiziano - L’impero del colore - Costruire la propria strada

Tiziano Vecellio nacque tra il 1488 e il 1490 a Pieve del Cadore dove la sua famiglia gestiva un’attività notarile di cui il futuro pittore avrebbe potuto prendere le redini. Ma fu chiaro fin da subito come le sue intenzioni fossero ben più grandi e inizia l’apprendistato a Venezia deciso a farsi strada nella grande città che per lui rappresentava un crocevia di possibilità. In quegli anni infatti Venezia è una delle città più ricche e cosmopolite che permette a chi la abita di entrare in contatto con culture e lingue diverse. Tiziano decide di farsi strada e punta ad ottenere il massimo: scrive una lettera al Consiglio dei Dieci per realizzare La battaglia di Cadore destinata alla Sala del Consiglio di Palazzo Ducale per la quale impiegherà ben 25 anni. Ma il successo che lo consacra definitivamente arriva con l’Assunzione di Maria per la chiesa di Santa Maria dei Frari nel 1516. Un’opera maestosa che cattura l’occhio di qualunque spettatore una volta entrato in chiesa. Da lì la sua carriera è solo in discesa, entra in contatto con figure di spicco dell’epoca come Alfonso I di Ferrara e Isabella D’Este, supportato da quello che fu a tutti gli effetti un suo promoter: Pietro Aretino. Grazie alle opere che realizza per loro e al modo unico in cui riesce a dipingere sulla tela esaltando di volta in volta tratti diversi dei suoi oggetti, Tiziano espande la sua aria di attività da Roma fino all’imperatore Carlo V. Sempre al suo fianco c’è poi la moglie Cecilia che gli farà spesso da modella e con cui avrà tre figli. La famiglia e l’amore saranno per lui, uomo appassionato e vibrante, dei grandi punti di riferimento. Non vi sveliamo altro, ma vi lasciamo il trailer qui sotto.

L’intensità dell’arte

Si sa l’arte non è solo espressione di idee, ma anche veicolo di emozioni e Tiziano riesce ad incanalarle entrambe nelle sue tele. Qualunque fosse l’oggetto delle sue opere c’era in ognuna di queste non solo un’intimità nello sguardo o un’attenzione ai dettagli, ma un’intensità dei colori. Questi non sono mai spenti ma accesi, potenti e vibranti: tra i suoi punti di forza ci sono il rosso che richiama alla forza vitale del sangue, il blu delicato ma anche intenso e il giallo dorato che esalta l’eleganza: tecnicamente è un artista che disegna partendo dal cromatismo, proprio dai colori e dalla loro scala. Le tematiche delle sue opere sono disparate, da quelle religiose, che sono predominanti all'inizio della sua carriera, fino alla parentesi della mitologia dove esalta il vigore e la forza delle forme del corpo. Nel pieno della sua consacrazione come pittore “europeo” si occupa di ritratti delle grandi personalità come Carlo V e la famiglia Farnese a Roma, entrando in stretto contatto anche con la Chiesa. E poi ancora nei ritratti di donne, che siano essi legati ad episodi mitologici o ad esaltare una singola figura, il pittore veneziano riesce sempre a combinare l'intimità dello sguardo con la grazia dei tratti estetici.

I registi - Giulio Boato e Laura Chiossone - hanno realizzato questo documentario avvalendosi del parere di numerosi studiosi del pittore. Attraverso interviste hanno permesso di comprendere meglio l’importante influenza che Tiziano ha avuto e hanno ricordato il profondo legame tra lui e la sua Venezia, un città che fa da sfondo al documentario e che il pittore non ha mai dimenticato. Gli aspetti tecnici ci ricordano tutto questo e ci permettono quasi di percepire quelle vibrazioni che caratterizzano le opere del pittore. Le telecamere indugiano in primi piani dei quadri concentrando l’attenzione sulle pennellate, sui colori e le sfumature, sui contorni e i piccoli dettagli che fanno però la differenza. Altra tecnica che ha contribuito ad esaltare il racconto del pittore è l’uso della voce fuori campo che enfatizza l’operato di Tiziano e lascia comprendere la sua grandezza, espedienti che non a tutti possono piacere ma che nel complesso non risultano fuori luogo. Per aiutare a comprendere meglio c’è anche il re-enactment, ovvero la presenza di attori e attrici che hanno interpretato Tiziano, la moglie Cecilia e le sue modelle. Tiziano - L’impero del colore è quindi un’esaltazione, quasi epica, dell’artista italiano, delle sue opere e di come la sua ambizione lo abbia portato lontano. Un giusto mix tra elementi biografici e carriera accademica che riescono a rendere la visione del film piacevole e interessante.

Voto: 7