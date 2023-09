Verdone contro il politically correct: "Biancaneve bianca dà fastidio ai neri, follia totale"

"Una sciagura". È la definizione che Carlo Verdone dà del politically correct, commentando ai microfoni di Rai Radio2, ospite del programma "Non è un paese per giovani", l'eccessiva prudenza che ha invaso anche il cinema - e la cultura in genere - per evitare ogni potenziale offesa nei confronti di determinate categorie.

"Tutti siamo d'accordo sul fatto che ci debbano essere altri personaggi di culture diverse in un film, dobbiamo dare ruoli a culture diverse, asiatiche, africane, neri, è giustissimo" afferma Verdone, ma sottolinea anche: "Però attenzione, quando si parla di cancel culture e si dice di abbattere una statua perché pornografica dobbiamo stare attenti. Qui siamo arrivati al punto di dire che la Divina Commedia è pornografia. Che Biancaneve non può essere così bianca perché dà fastidio ai neri. Ma chi l'ha detto questo? Qui siamo alla follia più totale. Stiamo andando nella direzione sbagliata".

L'attore e regista - che dal 15 settembre sarà su Paramount+ con la seconda stagione della sua serie "Vita da Carlo" - parla in prima persona: "Anche chi scrive spesso va in difficoltà perché pensa che alcune cose non si possano dire. Pensate a 'Gallo cedrone' o a 'Compagni di scuola', oggi cosa mi avrebbero detto? Stiamo andando verso una direzione che ci porterà a un impoverimento anche nella creatività enorme".