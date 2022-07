Esce per cercare funghi e scompare: trovato morto

Fine delle speranze: è stato trovato senza vita l'uomo di 41 anni originario di Erba, nel Comasco, di cui si erano perse le tracce nella serata di ieri, giovedì 28 luglio. Il cadavere del 41enne è stato rinvenuto questa mattina sulla Statale 301 del Foscagno, in alta Valtellina: l'uomo era uscito in cerca di funghi senza fare più ritorno a casa. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto poco prima delle 9 nella zona di Isolaccia, una frazione del Comune di Valdidentro, in provincia di Sondrio, poco distante dall'auto con cui era uscito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e personale del soccorso alpino Cnsas. Il caso è al vaglio delle forze dell'ordine.

Per trovarlo, sono state attivate le squadre dei tecnici del Soccorso alpino, della Stazione di Bormio della VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna, il Sagf-Soccorso alpino Guardia di Finanza, i carabinieri e i vigili del fuoco. In totale, circa una quarantina di persone hanno cercato l'uomo per tutta la notte. Nella mattina di oggi la tragica scoperta, prima il ritrovamento dell'auto e poi quello del suo cadavere, riverso in terra. Gli operatori sanitari hanno provato a rianimarlo sul posto, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire la dinamica dell'accaduto: secondo una delle prime ipotesi, l'uomo potrebbe essere stato colto da un malore.