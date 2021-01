A 101 anni guarisce da Covid-19: la festa in ospedale per la signora Angela

Ricoverata lo scorso 31 dicembre per Covid, la signora Angela T. è stata dimessa questa mattina dall’ospedale, giusto in tempo per festeggiare a casa il suo compleanno: 101 anni.

Classe 1920, Angela T. era entrata l’ultimo dell’anno nel reparto di Medicina Covid dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, in provincia di Trapani. Ospite di una comunità alloggio a Trapani dove trovano accoglienza altri sette ospiti, al momento del ricovero era positiva al coronavirus e presentava febbre e dispnea, ossia difficoltà respiratorie. Le sue condizioni però non si sono aggravate. La signora Angela è stata dimessa dopo appena undici giorni di permanenza in ospedale, una volta raggiunta la piena negativizzazione in pochissimo tempo. I medici l’hanno curata con i farmaci previsti dal normale protocollo terapeutico Covid: cortisone, antinfiammatori ed eparina a basso peso molecolare.

I medici e gli operatori sanitari che l’hanno curata hanno festeggiato la dimissione di Angela T. La donna, guidata sulla sedia a rotelle, è uscita tra gli applausi del personale sanitario.

Angela T. è stata quindi dimessa e ad accoglierla ha trovato le operatrici della comunità in cui alloggia. Lì festeggerà giovedì i suoi 101 anni. Originaria dell’isola di Favignana, Angela T. Ha tre figli e otto nipoti.