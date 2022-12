Dottoressa del 118 minacciata con una pistola: "Se mia madre muore ti sparo"

Interviene per soccorrere una donna anziana che si sente male ma si ritrova, con una pistola puntata contro. Una dottoressa del 118 a Napoli è stata minacciata di morte dal figlio di una paziente. L'episodio è denunciato dalla pagina Facebook "Nessuno tocchi Ippocrate".

Secondo quanto raccontato, la professionista in servizio con l’equipaggio 118 del San Gennaro è intervenuta intorno alle 21 di ieri a Capodichino per aiutare un'anziana colta da malore. Quando l'equipaggio è entrato nell’appartamento, "il figlio della signora ha puntato una pistola alla testa della dottoressa esclamando 'Se mia madre muore ti sparo''. Sono state allertate le forze dell’ordine e l’uomo è stato portato in caserma". Un altro equipaggio del 118 ha soccorso l'anziana, portata in ospedale per tachicardia. L'uomo aveva il porto d’armi e una pistola, autorizzazione revocata e arma ritirata dalle forze dell’ordine oggi.