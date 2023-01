Una 11enne è finita in coma etilico dopo una festa con amici minorenni

Una ragazzina di 11 anni è finita in coma etilico dopo aver bevuto superalcolici durante una festa a Putignano, in provincia di Bari, con un gruppo di amici, tutti minorenni come lei, di età compresa fra gli 11 ed i 16 anni. L'episodio si è verificato lo scorso 8 gennaio.

La ragazzina è stata soccorsa dal personale del 118 che l'ha portata in ospedale dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica e ora è fuori pericolo. Le analisi mediche verificheranno possibili danni causati dall'assunzione di alcool.

Sarebbe stata una 13enne, presente alla festa che si svolgeva in un appartamento del comune barese, a lanciare l'allarme e chiedere l'intervento del 118 per soccorrere l'amica. Giunti sul luogo, gli operatori sanitari hanno dovuto rianimare l'11enne.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri perché gli alcolici sarebbero stati venduti in un supermercato al gruppo di ragazzini, nonostante la vendita di alcol sia vietata ai minorenni.