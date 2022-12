L'uomo che guida senza patente da 17 anni

Girava per le vie di Bagnolo Mella (Brescia) al volante di un furgoncino, ma non aveva la patente da 17 anni. Probabilmente non era la prima volta da quando, nel 2005, gli era stato revocato il permesso di guida. Di certo l'uscita domenicale è costata all'uomo - un 50enne di Leno - piuttosto cara. Domenica scorsa il furgoncino da lui guidato è entrato nei radar della polizia locale mentre viaggiava lungo via Leno: grazie all'apparecchiatura installata sull'auto di servizio, collegata con le telecamere poste ai varchi in entrata e in uscita dal paese della Bassa bresciana, gli agenti hanno appurato che il mezzo era privo di revisione. Ma quella non era l'unica irregolarità, come scoperto di lì a poco dalla polizia locale.

La pattuglia ha quindi deciso di fermare il furgoncino: il 50enne al volante avrebbe accostato solo dopo un breve inseguimento. Le verifiche sulla persona che si trovava alla guida hanno poi fatto emergere un'altra violazione al codice della strada. E non di poco conto. Come detto, il 50enne era senza patente, visto che nel 2005 aveva subìto un provvedimento di revoca. Il 50enne, che da ben 17 anni continuava a guidare pur essendo sprovvisto di una regolare licenza, avrebbe provato a giustificarsi spiegando che stava andando al lavoro. Non solo: agli agenti avrebbe raccontato che stava svolgendo le pratiche per acquisire un nuovo permesso di guida.

Giustificazioni che non gli sono servite a schivare la multa - salatissima - prevista in questi casi: dovrà sborsare 5.100 euro per guida senza patente, oltre a qualche centinaia di euro per la mancata revisione del veicolo.