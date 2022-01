17enne trovato morto in un ostello

Un ragazzo è stato trovato morto in un ostello a Trieste. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale, il medico legale e il pm di turno. Le cause della morte del 17enne, trovato senza vita in una struttura ricettiva, non sarebbero naturali e tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori, anche quella dell'omicidio. Sul corpo è stata disposta l’autopsia, mentre in queste ore gli investigatori stanno ascoltando un 21enne in caserma.

Il fatto di sangue avvenuto nella tarda serata di ieri 8 gennaio all'interno dell’edificio. Poco dopo le 20 è stato trovato un cadavere nel vano scale. Stando ad alcuni post pubblicati su facebook, non si avevano notizie del minorenne da circa 24 ore. Secondo alcune indiscrezioni trapelate dai primi riscontri investigativi, l’omicida sarebbe stato mosso dalla gelosia.