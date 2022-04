Incidente stradale: muore una 18enne, ferita una 17enne

Due ragazze di 17 e 18 anni sono state investite a Gattinara, in provincia di Vercelli. Per la 18enne non c'è stato nulla da fare: nonostante il tentativo di rianimarla da parte del personale 118, la giovane è deceduta sul posto. La 17enne, invece, è stata portata in ospedale a Novara con lesioni da codice giallo. Sul posto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per accertare le cause e la dinamica dell'accaduto.