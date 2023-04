L'automobilista che sfreccia sulla statale a 195 chilometri all'ora

Lungo la strada statale 554, vicino a Cagliari, a un veicolo è stata rilevata una velocità di ben 195 km/h: oltre 80 km orari più del limite consentito.

E’ uno degli interventi effettuati durante il mese di marzo dalla polizia stradale di Cagliari, che ha dato ulteriore impulso ai servizi di vigilanza stradale, con particolare riguardo alle attività di contrasto alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti, nonché alla verifica del rispetto dei limiti di velocità. In totale 125 i casi di superamento dei limiti di velocità. Su 252 conducenti controllati, sono state sei le persone denunciate per un tasso alcolico superiore ai limiti consentiti.

Una automobilista di 31 anni, fermata in viale Trieste mentre andava troppo veloce, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza: gli è stato riscontrato un tasso di oltre tre volte il limite consentito. Per lei è scattato anche il sequestro del veicolo e il ritiro della patente di guida. Complessivamente, nei controlli del mese di marzo, sono state ritirate 35 patenti di guida e, in totale, 1179 punti decurtati. "L'obiettivo dei servizi di pattugliamento svolti quotidianamente - spigano dalla polizia - è sempre quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime da incidente stradale".