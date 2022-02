La bimba nata alle 2.22 del 22.02.2022: è festa social

Chissà se il "2" sarà il suo numero fortunato, certamente però la accompagnerà per sempre. Ieri all'ospedale San Giuseppe di Milano è nata la piccola Ludovica Grazia. Lei non può saperlo ma essere venuta al mondo il 22.02.2022 rende la sua data di nascita speciale perché palindroma, si può leggere da sinistra a destra o da destra a sinistra senza nessuna differenza. E come se non bastasse anche l'orario è particolare: le 2 di notte e 22 minuti. Evento eccezionale, se si pensa che il prossimo palindromo sarà il 3 febbraio del 2030.

E così, vista la serie di coincidenze, la clinica - come riporta MilanoToday - ha deciso di celebrare la piccola sui social. "22.02.2022, ore 02:22: all’Ospedale San Giuseppe MultiMedica nasce la piccola Ludovica. Un compleanno semplicemente unico. Auguri ai genitori e buon #Twosday a tutti!", il post della struttura accompagnato da una fotografia di un peluche e della "targhetta" di nascita della neonata.

E in effetti, martedì oltre a essere una data palindroma era anche il "Twos day" in tutto il mondo, perché nella data il due si ripeteva ben sei volte.