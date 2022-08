Il 23enne morto durante una vacanza in Spagna

Doveva essere una vacanza spensierata con gli amici in Spagna, ma per Marco De Angelis, 23enne di Brianza, si è trasformata in una tragedia. Il ragazzo, nella serata di domenica 7 agosto, è rimasto vittima di un drammatico incidente stradale.

Il giovane si trovava in vacanza alle Baleari con alcuni amici. Avrebbe perso il controllo della motocicletta su cui era a bordo, finendo tragicamemte contro un muro. Inutili i tentativi dei soccorritori di salvarlo. Sul posto anche le forze dell'ordine. Alle autorità spagnole spetterà il compito di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.

Il giovane, originario di Lissone, viveva a Biassono, aveva studiato all'istituto Hensemberger di Monza.