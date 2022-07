Shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone, muore 25enne

Tragedia a Cicciano, nel napoletano, dove un 25enne è morto per la puntura di un insetto al sopraccigilio, per la precisione di un calabrone, che gli avrebbe causato uno shock anafilattico. Antonio Piccolo è deceduto all’ospedale di Nola, dove era stato accompagnato quando ha iniziato a sentirsi male. Secondo la ricostruzione il giovane si sarebbe sentito male mentre si trovava con due amici nei pressi dello stadio di Cicciano, dove i tre si erano diretti dopo aver finito di lavorare nella zona Asi di Nola.

Il 25enne avrebbe cominciato a stare male subito dopo essere stato punto al volto dall'insetto. I medici hanno provato prima a rianimarlo sul posto poi lo hanno caricato in ambulanza ed è stato trasferito al Pronto Soccorso di Nola, dove gli è stato praticato ancora il massaggio cardiaco ma poco dopo il suo cuore ha smesso di battere. In ospedale sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Nola per l’avvio delle indagini e la Procura locale ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia.