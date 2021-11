L'uomo che trasportava 355 kg di cocaina in un furgone (con le luci fulminate)

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalle forze dell'ordine dopo che nel furgone sul quale viaggiava sono stati trovati 355 chili di cocaina nascosti tra wc e lavandini.

Il 40enne era alla guida di un'autocarro che aveva attirato l'attenzione di una pattuglia della Polstrada della Sottosezione di Verona Sud perché malconcio e con alcune luci fulminate. Gli agenti avrebbero così deciso di procedere al controllo al casello di Verona Sud, appurando che il mezzo conteneva materiale idraulico, come genericamente affermato dal conducente, ma che quest'ultimo non era in grado di esibire alcun documento di trasporto. Ipotizzando quindi che si potesse trattare di illeciti economico-finanziari, il personale della Questura ha chiesto il supporto di una pattuglia delle Fiamme Gialle scaligere.

La situazione e l'evidente stato di agitazione dell'individuo, che aumentava con il passare del tempo, avrebbe poi convinto i poliziotti a compiere delle verifiche più approfondite presso la vicina caserma della Polizia Stradale di Verona sud. Qui gli ageni Polstrada e i finanzieri del Nucleo Operativo Pronto Impiego del Gruppo di Verona hanno ispezionato il vano di carico dove, oltre agli articoli per il bagno, sarebbero stati rinvenuti numerosi scatoloni di cartone che al loro interno, al posto del materiale idraulico, avrebbero avuto alcuni panetti simili a mattonelle sigillati con il nylon: in tutto erano 300 per un peso complessivo di 355 chilogrammi, contenenti una sostanza che gli esami hanno rivelato essere cocaina purissima.

L'uomo è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e, su disposizione del PM di turno presso la Procura della Repubblica di Verona Mauro Leo Tenaglia, è stato condotto a Montorio in attesa dell'udienza di convalida.

Secondo le forze dell'ordine la droga avrebbe potuto fruttare sul mercato dello spaccio oltre 35 milioni di euro.