Sullo scontrino trova 50 centesimi in più per l'uso del Pos: torna indietro e aggredisce la barista

Esce dal bar e si rende conto che sullo scontrino gli è stato addebitato un importo aggiuntivo di 50 centesimi per l'utilizzo del Pos. Come riporta il Gazzettino di Treviso, l'uomo, un 30enne, prima ha chiamato per chiedere spiegazioni, poi è tornato nel locale dove aveva consumato due tramezzini e una bibita e si è scagliato sulla barista. I fatti sono andati in scena a Cornuda, piccolo centro in provincia di Treviso.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe aggredito con violenza la donna, prendendola per il collo. Alcune persone presenti in quel momento nel bar si sarebbero quindi prontamente mossi in difesa della malcapitata, bloccando il malintenzionato fino all'arrivo di una pattuglia dei carabinieri.

Ai militari non avrebbe opposto resistenza, e avrebbe ammesso di essersi innervosito perché non era stato informato prima del pagamento della commissione aggiuntiva. Le forze dell'ordine hanno fermato e poi rilasciato il 30enne, in attesa di denuncia.

