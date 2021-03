Il padre che a 82 anni ha donato un rene al figlio per salvarlo dalla dialisi: il trapianto record a Torino

L’uomo era in lista per un trapianto ma l’attesa poteva essere molto lunga. A quel punto il genitore si è proposto come donatore, nonostante l’età, determinato a far sì che il figlio potesse tornare a condurre una vita normale

Una storia di amore e altruismo, alla viglia della Giornata mondiale del rene: a Torino un uomo di 82 anni ha evitato che il figlio di 53 affetto da glomerulonefrite finisse in dialisi donandogli un rene. Un vero e proprio trapianto da record, vista l’età del donatore, eseguito all’ospedale Molinette.

Il 53enne da tempo soffriva di una glomerulonefrite in lento, ma progressivo peggioramento: si tratta di una infiammazione che interessa i glomeruli, cioè le strutture-filtro dei reni, compromettendone la capacità di fare da filtro, appunto. L’uomo era in lista per un trapianto di rene ma l’attesa poteva essere molto lunga, mentre ormai era alla soglia della dialisi. A quel punto il padre si proposto come donatore, nonostante l’età, determinato a fare tutto il possibile affinché il figlio avesse una speranza e potesse tornare a condurre una vita normale.

Nel giro di un mese padre e figlio sono stati ricoverati nel reparto di nefrologia dell’ospedale Molinette, per la gestione nefrologica del trapianto, che è stato poi rapidamente effettuato con l'equipe di chirurghi vascolari e urologi guida dal professor Luigi Biancone, direttore della Nefrogologia e responsabile del programma di trapianto del rene. I due pazienti sono già a casa e hanno ripreso la loro vita abituale.

“Il trapianto da donatore vivente è in crescita anche in Italia”, spiega il professor Biancone. “Per l’età del donatore non vi è un limite, ma il dato anagrafico va rapportato con i dati clinici, morfologici e funzionali che possono segnalare un’età biologica più bassa”.