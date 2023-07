89enne muore in casa e nessuno se ne accorge per giorni

Nuova tragedia della solitudine in Italia, nello specifico a Genova, dove una donna di 89 anni è stata trovata morta nel suo appartamento soltanto diversi giorni dopo il decesso. La morte dovuta molto probabilmente a un malore accusato a causa del caldo di questo periodo, secondo quanto sembra sarebbe avvenuta presumibilmente 3 o 4 giorni prima del ritrovamento del corpo da parte della polizia di Stato. Nessuno per giorni aveva cercato o contattato la donna.

Come racconta Genova Today, non è l'unico caso del genere purtroppo in questi giorni: il 18 luglio è stato trovato un 72enne di origini tedesche morto da una decina di giorni nella sua casa di Santa Margherita Ligure. A fine giugno invece è stato ritrovato il corpo di un anziano, morto da settimane, nel suo appartamento a Quezzi. Le forze dell'ordine avevano trovato la casa in ordine e la serratura della porta d'ingresso chiusa dall'interno.

