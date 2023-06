Il Comune scova 9mila auto senza assicurazione o revisione in 12 ore. Ma non può multarle

Nel giro di mezza giornata, hanno scoperto ben 9.300 auto che circolavano sprovviste di assicurazione o revisione. Ma per gli autisti fuori legge non sono previste multe, almeno per il momento. Succede a Treviso, dove la polizia locale ha utilizzato il "targa system" collegato alle telecamere sulla tangenziale per scovare eventuali veicoli rubati.

Questo sistema legge la targa delle auto e si collega alle banche dati che contengono tutte le informazioni sui veicoli e sui proprietari. Non avendo trovato auto rubate, racconta il Corriere della sera, il comandante dei vigili urbani Andrea Gallo ha pensato bene di verificare se i veicoli in transito fossero in regola con assicurazione e revisione. Nel giro di sole 12 ore, il "targa system", su circa 176mila vetture transitate in tangenziale, ha rivelato 4.500 senza assicurazione, e 4.800 senza revisione. In totale, 9.300 auto non in regola.

Il problema è che in questi casi la legge prevede che la multa non può essere elevata da remoto, ma solo se il veicolo viene fermato dalla polizia locale. Per questo, Gallo ha ordinato ai suoi di aumentare i controlli sulle strade di Treviso. Le multe per mancanza di assicurazione e revisione sono rispettivamente di 600 e 173 euro. Se fosse stato possibile inviare le sanzioni da remoto, il Comune avrebbe realizzato in mezza giornata un incasso niente male: 3,5 milioni di euro.