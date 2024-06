Soccorre un automobilista in panne: viene travolto e ucciso da un camion

Tragedia del lavoro nel pomeriggio di oggi, 18 giugno, lungo l'autostrada A27 nella zona del Fadalto, dopo il casello di Vittorio Veneto nord (provincia di Treviso), in direzione Belluno. Un operaio, Vasile Iosif, un 41enne di Breda di Piave, di origini straniere che si era fermato per soccorrere un automobilista fermo in panne a bordo strada è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante in transito, un camion. Medico e infermieri del Suem 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, operaio della De Zottis di Saletto: l'uomo stava raggiungendo un cantiere lungo l'autostrada in cui avrebbe iniziato di li a poco il turno di lavoro.

Per i rilievi intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento della A27. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. La De Zottis era già stata funestata da una tragedia simile dieci anni fa, il 29 luglio 2014: due operai, Francesco Villacci, 28 anni di Breda di Piave e Mauro Camerotto, 47 anni di Maserada, furono travolti e uccisi da un camion lungo il Passante di Mestre, all'altezza dell'uscita di Mirano.

Alle 16 si è registrato un grave incidente anche a Mareno di Piave (Treviso), lungo via Ungaresca, con uno scontro frontale tra due mezzi, un'auto e un trattore. Il bilancio parla di un ferito grave, un 64enne di Loreggia, B.L., che è stato trasportato in elicottero al Ca' Foncello di Treviso.