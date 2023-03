Ricoverato per un'influenza, morto a tre anni: la famiglia presenta una denuncia

Gabriele ad aprile avrebbe compiuto tre anni ma il 28 febbraio ha iniziato ad avere la febbre fino a 39,7 e difficoltà respiratorie. Come da indicazioni della pediatra la famiglia lo ha portato all'ospedale di Sassuolo dove la situazione è precipitata e il bambino è morto in seguito ad un arresto cardiocircolatorio. Ora la famiglia chiede di far luce sul tragico decesso. I genitori del bambino hanno sporto denuncia contro ignoti affinché vengano eseguiti ulteriori accertamenti sulle cause della morte del piccolo. Una tragedia ad oggi senza una spiegazione apparente visto che il bimbo, nato affetto dalla sindrome di down, sarebbe stato sottoposto da sempre a numerosi controlli da cui non era mai emersa alcuna problematica.

Nella denuncia presentata dai genitori si evidenzia come dopo le prime cure la febbre abbia iniziato a scendere e le condizioni di salute del bambino siano migliorate tanto che aveva ripreso a giocare e i medici erano pronti alle dimissioni. Poi le complicazioni, improvvise, con nuove difficoltà respiratorie e spasmi fino alla morte nonostante i sanitari fossero accorsi praticando anche un massaggio cardiaco.

"La famiglia non punta il dito contro nessuno, chiede verità e giustizia per il figlio che era stato ricoverato – a quanto ci è dato sapere – per sintomi riconducibili a virus di tipo influenzale, ed è morto nel giro di poche ore per circostanze ignote – afferma l’avvocato della famiglia, Roberta D’Aquino al Resto del Carlino – È pertanto doveroso compiere ogni atto di indagine utile al fine di accertare come e perché il bambino sia deceduto nel reparto di Pediatria. Contiamo di nominare nel più breve tempo possibile un perito".

