Giovane disabile picchiato per un saluto

Un giovane ragazzo di 20 anni con problemi psichici è stato aggredito ieri, 26 marzo, da uno di 16 anni per aver salutato due coetanee che non conosceva. La rissa si è consumata nei giardini del centro commerciale Fiumara a Genova, dove sono state coinvolte anche due ragazze. La vittima, portata in ospedale, ha ricevuto 10 giorni di prognosi.

Il ventenne avrebbe salutato da lontano due ragazze che non conosceva in mezzo a un gruppo di amici. A quel punto, l'aggressore si sarebbe staccato dal gruppo e avrebbe tirato un pungo in faccia al disabile per via del saluto. Il ragazzo, con il naso sanguinate, avrebbe poi contattato il padre, che a sua volta ha avvisato il 112. Sul posto sono accorsi subito i carabinieri del commissariato Cornigliano, che hanno tranquillizzato il ragazzo e, insieme al padre, sono riusciti a identificare l'aggressore e il gruppo di amici.

A quel punto, i due agenti si sono avvicinati al gruppo di giovani ma sono stati presi mira "dal branco" con insulti, spintoni e lanci di bottiglie piene. Ad aggredire più degli altri proprio il ragazzo responsabile del pugno alla vittima e una sua amica di 19 anni. Entrambi i giovani sono stati poi portati in commissariato e identificati. Il responsabile del pestaggio è un ragazzo tunisino di 16 anni ospitato in una comunità del Ponente, mentre la ragazza è una italiana di 19 anni, con precedenti per spaccio. Entrambi sono stati denunciati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre solo la 19 anche per oltraggio a un agente.