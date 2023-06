Giulia Giannandrea estranea alla vicenda dei The Borderline

Con riferimento al sinistro verificatosi in data 14 giugno 2023, a Roma – Casal Palocco ed a titolo In Lamborghini per 50 ore folle sfida social dietro l'incidente a Roma morto un bimbo" si rettifica che la signorina Giulia Giannandrea è assolutamente estranea ai fatti narrati in quanto non fa parte del gruppo "The Borderline", non era nell'autovettura Lamborghini né, per quanto possa rilevare, si diletta nell’attività di youtuber; ella non ha pertanto avuto alcun coinvolgimento nel suddetto sinistro ed il suo nominativo è stato erroneamente associato all'evento.