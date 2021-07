Scontro tra auto, scooter e moto durante i festeggiamenti: morto un 19enne, quattro feriti

È successo nella notte in provincia di Catania: per la vittima, Giuseppe Di Martino, non c'è stato nulla da fare. Le altre persone coinvolte nell'incidente sono state trasportate in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita

La festa per la vittoria della Nazionale italiana agli Europei di calcio si è trasformata in tragedia la notte scorsa a Caltagirone, in provincia di Catania. Un ragazzo di soli 19 anni, Giuseppe Di Martino, ha perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto un'auto di una società di vigilanza, due scooter e una moto.

Secondo una prima ricostruzione della polizia che indaga, tutti si stavano recando verso il centro della città per festeggiare la vittoria dell'Italia a Euro 2020. L'impatto è avvenuto non distante dall'ospedale 'Gravina', dove i quattro feriti sono stati subito portati.

Nessuno di loro è in pericolo di vita. Nulla da fare invece per il 19enne: l'impatto è stato talmente violento da non lasciargli scampo.