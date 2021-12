Schianto tremendo tra due auto, una esce fuori strada: un morto e tre feriti

Un morto e tre feriti, tra cui tra cui una ragazzina di 12 anni trasportata in elisoccorso e gravissima: questo il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, martedì 7 dicembre, sulla statale 460 tra Leini e Lombardore, in provincia di Torino. Si è trattato dello scontro frontale tra una Suzuki Wagon che procedeva verso Leini e avrebbe invaso la corsia opposta e che dopo l'impatto è schizzata oltre il guardrail quasi disintegrandosi e una Ford Ka che invece viaggiava verso Lombardore.

Sulla prima vettura viaggiava come passeggero la vittima, Sid Ahmed Kadiri, algerino di 27 anni residente a Torino, deceduto sul posto. Al volante c'era una 26enne italiana di Castellamonte, trasportata all'ospedale Giovanni Bosco in condizioni non gravi. Sulla seconda auto viaggiava una famiglia romena residente a Lombardore. La ragazzina è all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove stanno tentando di salvarle la vita. Il padre che era passeggero, 48 anni, è stato trasportato al Giovanni Bosco di Torino in condizioni non gravi. Illesa la madre 46enne che era al volante.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Caselle Torinese e Torino Stura, oltre all'elicottero del comando provinciale. Le indagini sulla dinamica dell'accaduto sono a cura dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale. La strada, già al centro delle polemiche per i suoi numerosissimi incidenti spesso mortali, è rimasta chiusa a lungo.