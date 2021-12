Auto finisce nel canale: morta una donna, feriti il marito e la figlia di 4 mesi

Una giovane donna ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 1 dicembre, lungo la Statale 272, a metà strada tra San Marco in Lamis a San Severo, in provincia di Foggia. L'auto sulla quale viaggiava insieme al marito e alla figlia di 4 mesi è uscita fuori strada, finendo la sua corsa in un canale di scolo. Per cause ancora da accertare, l'Audi Q3 con a bordo tre persone è uscita fuori strada, terminando la corsa nel vicino canale di scolo. Per la madre della bimba non c'è stato nulla da fare, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è morta sul colpo.

Nell'incidente stradale è rimasta ferita la figlia piccola, per la quale si è reso necessario il trasporto in ospedale in elisoccorso in codice rosso. Non è grave il marito della donna deceduta, trasportato anch'egli in ospedale a bordo di un'ambulanza. L'uomo è riuscito a mettere in salvo la piccola, nonostante il violento impatto e i forti dolori. La famiglia - lei originaria di San Severo e lui di Napoli - secondo informazioni in nostro possesso era diretta all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (le immagini video sul luogo della tragedia). Sul posto, insieme agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.