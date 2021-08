Auto travolge uno scooter elettrico: morto un 26enne

L'incidente è avvenuto stamattina in via Ostiense, a Roma: inutili i tentativi di rianimare la vittima. La polizia locale ha rintracciato l'uomo alla guida dell'auto, che in un primo momento si era allontanato dal luogo dell'incidente

Dramma all'alba per le strade di Roma. Un uomo ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto alle prime luci di oggi, sabato 28 agosto, in via Ostiense: la vittima viaggiava a bordo di uno scooter elettrico quando è stato travolto da un'auto in corsa che, dopo lo scontro, si sarebbe data alla fuga.

I fatti poco dopo le 5. Pochi minuti dopo un capannello di persone ha iniziato ad attirare l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri in transito nella zona. I militari della stazione di Garbatella, dopo essersi fermati, hanno immediatamente allertato i soccorsi e la polizia locale di Roma Capitale, raccogliendo le prime testimonianze. Proprio i testimoni hanno raccontato di un'auto che si è data alla fuga dopo aver provocato la caduta dello scooterista dallo scooter elettrico.

Giunti sul posto gli uomini del 118 hanno provato a rianimare la vittima. Tentativi vani: troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto. Ad occuparsi dei rilievi e delle indagini gli uomini della Polizia Locale di Roma Capitale. Il conducente sarebbe stato rintracciato dalla polizia locale. La sua posizione è ora al vaglio. Gli agenti dell' VIII Gruppo Tintoretto hanno acquisito i primi elementi utili a risalire all'automobilista che si è allontanato dopo lo scontro senza prestare soccorso, attraverso testimonianze e le immagini di videosorveglianza della zona.